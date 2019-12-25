Правительство Украины провело экстренное совещание по газу

Украинский кабмин собрался на экстренное заседание по газовым переговорам с Россией, сообщает в своем Telegram депутат рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Он подчеркнул, что совещание носило закрытый формат, детали которого не раскрываются.

«Полностью для служебного пользования», - сообщил депутат, не раскрыв подробностей встречи.

Напомним, 20 декабря между Москвой и Киевом было подписано соглашение о газовом сотрудничестве. В рамках документа и в целях продолжения транзита российского газа через Украину, «Газпром» заключит межоператорское соглашение с «Оператором ГТС Украины». Параллельно с данным договором будет заключен контракт по бронированию мощностей для транспортировки газа с «Нафтогазом».

По новому соглашению Россия забронирует на 2020 год мощности в 65 миллиардов кубометров для транзита газа. В последующие три года, в 2021-2024 годах, для транзита будет забронировано по 40 миллиардов кубов.