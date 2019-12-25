Прогноз погоды: оттепель завершилась – синоптики рассказали об ухудшении погоды

По прогнозу синоптиков, рекордная, затянувшаяся зимняя оттепель, которая наблюдается на Русской равнине почти весь декабрь, всё-таки подходит к концу. На смену ей придут морозы, снегопады и шквалистый ветер.

Погода в Центральном федеральном округе

Так, уже сегодня, по прогнозу синоптиков, начнёт холодать на всей территории Центрального федерального округа. Например, в Воронеже к вечеру среды столбики термометров опустятся до минус 1-2. Днём в четверг, 26 декабря и в пятницу, 27 декабря ожидается минус 2-3.

Аналогичная погодная обстановка прогнозируется в Тамбове, Костроме, Орле, Рязани, Курске и Липецке. К концу этой недели здесь повсеместно припорошит небольшим снегом, а высота снежного покрова может составить до 4-5 см. К началу следующей недели ветер усилится, после полуночи столбики термометров будут падать до минус 5-8, а в светлое время суток до минус 2-6.

При этом сохранится ли такая погода до боя курантов, синоптики пока сказать не могут. По их словам, это станет известно, не раньше воскресенья, 29 декабря.

Погода в Новосибирске. Синоптики предупредили о буране и снегопаде

Специалисты Гидрометцентра и экстренные службы Новосибирской области предупреждают жителей региона о резком ухудшении погоды, которое наблюдается уже сегодня. При этом в ночь на 26 декабря, как в городе, так и в области снегопады усилится, порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, что может спровоцировать снежные заносы и гололедицу на дорогах. При этом резко похолодает с минус 5, которые наблюдаются сейчас до минус 28-30.

Мощные морозы, от которых уже стали немного отвыкать жители этого региона сохранятся здесь до наступления Нового года.

Погода в Алтайском крае. Снег, метель и сильный ветер

Также уже сегодня испортилась погода в Алтайском крае. В частности, обильный снегопад, который обрушился на Барнаул, Бийск, Рубцовск и другие населённые пункты региона, будет сопровождаться здесь сильными порывами ветра до 27 метров в секунду. При этом температура воздуха останется пока относительно высокой. Например, в четверг, 26 декабря погодные градусники покажут минус 7-8. Но уже в ночь на пятницу подморозит сразу до минус 25-27. Днём также будет очень холодно – минус 22-24, зато снегопады закончатся и выглянет солнце.

Следующая порция снежной влаги обрушится на Алтайский край 30 декабря. Тогда же вновь потеплеет – до минус 10 ночью, и до минус 4 днём. Новый год, по прогнозу синоптиков, жители края встретят при небольшом снеге и температуре минус 9-11.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков

По прогнозу синоптиков, в Москве уже в конце этой недели ожидается небольшой снег. Метеорологи, предполагают, что в пятницу, субботу и воскресенье погода будет облачная, а атмосферное давление начнёт снижаться. Местами возможны осадки в виде снега, но ляжет ли он на землю, метеорологи пока сказать не могут, так как почва ещё довольно тёплая и промёрзнуть до наступления Нового года она вряд ли успеет.

По прогнозу синоптиков, до конца этой недели ниже минус 3-5 воздух не остынет даже в ночные часы. В начале следующей недели температурный маятник качнётся от минус 3 до нуля градусов и обратно. Непосредственно с боем курантов столбики термометров упадут к отметке минус 4-6, возможен снег.

Из летописи московской погоды

Нынешний декабрь не перестаёт удивлять жителей Москвы и многочисленных туристов. Правда, только лишь унылой, пасмурной погодой, характерной вовсе не для зимы, а скорее для поздней осени. Естественно, такая погода не может радовать, особенно, накануне такого волшебного праздника, как Новый год.

Все, конечно, ждут снега и хотя бы минимальных морозов, но этого пока нет. Хотя, согласно климатической норме, обычно к 25 декабря его высота уже достигает минимум 17 см. Но бывало и значительно больше. А случалось и наоборот – например, во времена Александра Сергеевича Пушкина снег в Москве не выпадал до середины января. Рекорд же тепла для 25 декабря принадлежит 2013 году и равняется 4 градусам выше нуля.

Самая же низкая температура наблюдалась уже в далеком 1907 году, тогда столбики термометров опускались до минус 33,4. Наибольше количество снега в этот день в Москве выпадало в 1977 году. Тогда за сутки выпало 12,4 мм осадков, а сугробы выросли выше 30 см. На этом необычные климатические явления не заканчиваются. В частности, в 1966 году 25 декабря в столице СССР почти целый день лил ледяной дождь, в 2001 году – мели метели, был сильный ветер и снежная вьюга.

25 декабря 2018 года в Москве день выдался довольно обыденным для конца первого календарного месяца зимы – рано утром воздух в столице остывал почти до 10 градусов мороза, днём было 8,4 ниже нуля. Кроме того, шёл снег. Тогда за сутки выпало около 3 мм осадков, в высота снежного покрова к вечеру 25 декабря составляла 29 см.