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Прогноз погоды: потенциально опасна – синоптики и медики о погоде в Москве

Москва, 25.12.2019
  • Прогноз погоды: потенциально опасна – синоптики и медики о погоде в Москве

Михаил Терещенко/ТАСС

Москва до конца сегодняшнего дня будет продолжать находиться в тёплом секторе средиземноморского циклона. По прогноз синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями без осадков. Сейчас воздух в некоторых районах уже прогрелся до плюс 4. Прохладнее в Подмосковье - здесь пока плюс 1-2. Такой, по-прежнему, очень высокий температурный фон сопровождается слабым юго-восточным ветром до 5 метров в секунду. Атмосферное давление находится в норме (740-745 мм ртутного столба), относительная влажность воздуха составляет около 85%.

Влияние погоды в Москве на здоровье людей

На протяжении всего декабря погода испытывает метеозависимых москвичей на прочность. В частности, аномально высокий температурный фон, влажный воздух с повышенным содержанием вредных веществ, дефицит кислорода, а также перепады атмосферного давления потенциально опасны, так как они оказывают на организм даже абсолютно здорового человека очень серьёзную нагрузку, а у граждан, страдающих различными недугами сердечно-сосудистой системы и органов дыхания провоцируют обострения заболеваний и ухудшение самочувствия.

Так, колебания температуры и атмосферного давления приводят к сосудистым нарушениям, а порой и к опасным приступам стенокардии и мигрени. Как поясняют медики, если вы плохо спите, у вас снижена физическая активность и умственная работоспособность, ощущаете плохое эмоциональное состояние и хроническую усталость – то у вас наблюдаются проблемы с вегетативной нервной системой. В этом случае без медикаментозной поддержки не обойтись. Но это должны быть только препараты, назначенные врачом. Также рекомендован полноценный сон и средства, улучшающие тонус сосудов и вегетативные реакции – контрастный душ, прогулки на свежем воздухе и закаливающие процедуры.

Из летописи московской погоды

Нынешний декабрь не перестаёт удивлять жителей Москвы и многочисленных туристов. Правда, только лишь унылой, пасмурной погодой, характерной вовсе не для зимы, а скорее для поздней осени. Естественно, такая погода не может радовать, особенно, накануне такого волшебного праздника, как Новый год.

Все, конечно, ждут снега и хотя бы минимальных морозов, но этого пока нет. Хотя, согласно климатической норме, обычно к 25 декабря его высота уже достигает минимум 17 см. Но бывало и значительно больше. А случалось и наоборот – например, во времена Александра Сергеевича Пушкина снег в Москве не выпадал до середины января. Рекорд же тепла для 25 декабря принадлежит 2013 году и равняется 4 градусам выше нуля.

Самая же низкая температура наблюдалась уже в далеком 1907 году, тогда столбики термометров опускались до минус 33,4. Наибольше количество снега в этот день в Москве выпадало в 1977 году. Тогда за сутки выпало 12,4 мм осадков, а сугробы выросли выше 30 см. На этом необычные климатические явления не заканчиваются. В частности, в 1966 году 25 декабря в столице СССР почти целый день лил ледяной дождь, в 2001 году – мели метели, был сильный ветер и снежная вьюга.

25 декабря 2018 года в Москве день выдался довольно обыденным для конца первого календарного месяца зимы – рано утром воздух в столице остывал почти до 10 градусов мороза, днём – 8,4 ниже нуля. Кроме того, шёл снег – за сутки выпало около 3 мм осадков. А высота снежного покрова к вечеру 25 декабря составляла 29 см.

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