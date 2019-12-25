Путин потребовал от военных лучшего вооружения в мире

В ходе расширенного заседания коллегии Минобороны президент России Владимир Путин потребовал от военных создания лучшего оружия в мире, сообщает «Военное обозрение». Глава государства отметил, что «военная организация России – это не игра в шахматы и Россию не устраивает ничья».

«Если мы хотим побеждать, техника должна быть лучше мировых образцов. Это не игра в шахматы, где нас может устраивать ничья иногда, это военная организация государства», – сообщил глава государства.

Путин добавил, что Россия уже активно работает в этом направлении и много добилась «по всем компонентам».

Также президент потребовал провести полный анализ угроз для России и проработать новые договоренности по контролю над ядерным вооружением в мире.

В случае отсутствия подобных договоренностей РФ продолжит развивать ядерные силы.