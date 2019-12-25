Путин призвал работать над снижением ставки по ипотечному кредиту

Глава российского государства Владимир в ходе заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам призвал работать над снижением ставки по ипотечному кредиту, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Путин предупредил об опасности искусственного снижения ставки по ипотеке. 13 декабря во время общения с рабочими завода «КАМАЗ» в Набережных Челнах российский лидер напомнил, что Центробанк уже четыре раза снижал свою ключевую ставку. А от неё фактически зависят и ставки по различным кредитам коммерческих банков, в том числе по ипотеке.

«Однако делать это искусственно, быстрыми темпами в масштабах всей страны - это очень опасно, так может