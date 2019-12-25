Вход/Регистрация Подписка

Путин уволил сразу пять генералов

Москва, 25.12.2019

25 декабря 209 года глава РФ Владимир Путин произвёл ряд увольнений/назначений в силовых ведомствах страны. В частности, перестановки коснулись таких структур, как МВД, СК РФ, МЧС и генпрокуратуры.

Согласно указу президента, от занимаемых должностей освобождены: начальник УВД на Московском метрополитене Николай Савченко, заместитель главы регионального Управления МВД РФ по Воронежской области генерал-майор юстиции Вячеслав Воронцов, заместитель главы регионального Управления МВД РФ по Краснодарскому краю генерал-майор внутренней службы Вячеслав Болгов, начальник Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС РФ генерал-лейтенант внутренней служб Эдуард Чижиков, а также заместителя руководителя Главного Управления криминалистики СК РФ генерал-майор юстиции Сергей Рябов.

Кроме того, в отставку отправлены прокурор Омской области Анастас Спиридонов и начальник управления кадров ФСИН полковник внутренней службы Александр Пирогов. При этом Путин произвел ряд назначений, среди которых региональные прокуроры и высокопоставленные областные сотрудники МВД.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Тяжелая нефть ТРИЗов и битумов

    В России заканчивается доступная нефть: по данным Минприроды, ее добыча неуклонно падает, а доля месторождений с трудноизвлекаемыми запасами превысила 60%. Российские компании начали «гонку вооружений» и вкладывают миллиарды в новые технологии

    О подходах к цифровой трансформации металлургических предприятий

    Курс на цифровизацию металлургических предприятий сохранится и в 2020 году. Такие лидеры отрасли, как «Норникель», «ММК», «НЛМК», «Северсталь», «Евраз» уже начали реализовывать инвестиционную программу и делать конкретные шаги к цифровому будущему

    «Норникель»: впереди десять лет экологической ответственности

    Компания впервые представила беспрецедентную стратегию на десять лет, уделив в ней особое внимание экологии и устойчивому развитию

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции
    Новости партнеров

    Tоп

    1. ВСЕ ВЗГЛЯДЫ НА БЮДЖЕТ
      Методичное стягивание государством всех денег из российской экономики закономерно привело к тому, что лишь от него теперь зависит как рост ВВП, так и устранение главных рисков для этого роста — чрезмерного накапливания резервов и зажимания потребительского спроса
    2. Суд и самосуд. Казнить нельзя помиловать Веру Засулич
      Дело Веры Засулич (1878) – это нечто фантастическое, не укладывающееся в рамки. Человек совершает преступление, стреляет из пистолета в петербургского градоначальника Трепова. Трепов, конечно, человек нехороший. И все сочувствуют Вере Ивановне, у которой, правда, привычка грызть ногти. Но чтобы оправдать и отпустить под восторженные вопли толпы, ждущей её как приму у здания суда!? Эта история могла бы стать отличным началом разговора о русском праве
    3. Тяжелая нефть ТРИЗов и битумов
      В России заканчивается доступная нефть: по данным Минприроды, ее добыча неуклонно падает, а доля месторождений с трудноизвлекаемыми запасами превысила 60%. Российские компании начали «гонку вооружений» и вкладывают миллиарды в новые технологии
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама