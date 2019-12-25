Путин уволил сразу пять генералов

25 декабря 209 года глава РФ Владимир Путин произвёл ряд увольнений/назначений в силовых ведомствах страны. В частности, перестановки коснулись таких структур, как МВД, СК РФ, МЧС и генпрокуратуры.

Согласно указу президента, от занимаемых должностей освобождены: начальник УВД на Московском метрополитене Николай Савченко, заместитель главы регионального Управления МВД РФ по Воронежской области генерал-майор юстиции Вячеслав Воронцов, заместитель главы регионального Управления МВД РФ по Краснодарскому краю генерал-майор внутренней службы Вячеслав Болгов, начальник Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС РФ генерал-лейтенант внутренней служб Эдуард Чижиков, а также заместителя руководителя Главного Управления криминалистики СК РФ генерал-майор юстиции Сергей Рябов.

Кроме того, в отставку отправлены прокурор Омской области Анастас Спиридонов и начальник управления кадров ФСИН полковник внутренней службы Александр Пирогов. При этом Путин произвел ряд назначений, среди которых региональные прокуроры и высокопоставленные областные сотрудники МВД.