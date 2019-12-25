Руководители международных научных центров станут экспертами Гайдаровского форума в РАНХиГС

Джеффри Сакс (Jeffrey David Sachs) – директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Center for Sustainable Development, Columbia University). С 2002 по 2016 гг. являлся директором Института Земли (Earth Institute) в Колумбийском университете. Г-н Сакс был советником трех генеральных секретарей ООН, а в настоящее время - адвокат по Целям устойчивого развития (ЦУР) при генеральном секретаре Антонио Гутеррише. Автор бестселлеров и колумнист, чьи ежемесячные газетные рубрики публикуются более чем в 100 странах мира. Cо-лауреат премии «Голубая планета» 2015 г., ведущей мировой премии за экологическое лидерство, дважды входил в число 100 самых влиятельных мировых лидеров по версии журнала Time.

Бернд Марин (Bernd Marin) – директор Европейского бюро политических консультаций и социальных исследований (European Bureau for Policy Consulting and Social Research) в Вене, исполнительный директор Европейского центра политики и исследований в области социального обеспечения (1988-2015). В 2015-2016 гг. он был директором Вебстерского университета в Вене (Webster Vienna Private University). С 2015 по 2018 гг. являлся руководителем международного проекта «Барометр реформирования социальной интеграции в Европе» (Social Inclusion Monitoring) Фонда Бертельсманна. Бернд Марин был экспертом и политическим советником в различных правительствах, международных, межправительственных и неправительственных организациях, а также в бизнесе, управлении, общественных организациях, торговых палатах и профсоюзах.

Наоки Танака (Naoki Tanaka) – президент Центра изучения международной общественной политики (Center for International Public Policy Studies). Является экономическим критиком, специализирующимся в различных областях, включая международную и японскую экономику, политику и промышленность. Ранее он был президентом Института государственной политики XXI века.

Организаторы ХI Гайдаровского форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

Генеральные партнеры Гайдаровского форума – ПАО «Газпром», АО «Газпромбанк». Стратегические партнеры – Coca-Cola, Mastercard, ОАО «РЖД», группа компаний «Фармстандарт», Johnson & Johnson, Санофи, группа компаний «Новартис», группа компаний «АКИГ», компания EF Education First. Партнеры – EY, компания Huawei, АО «РВК», АО «Российский сельскохозяйственный банк».

Генеральные информационные партнеры Гайдаровского форума – телеканал «Россия-24», ТАСС, РБК, Business FM. Стратегические инфопартнеры – ИД «Коммерсантъ», «Интерфакс», «Российская газета», журнал «Инвест-Форсайт», РИА «ФедералПресс». Главные инфопартнеры – Anews.com, Газета.Ru, Lenta.Ru, News.ru, «Профиль». Международные партнеры – RT, ThomsonReuters, Sputnik, EFE, Cision, Pan Pacific Agency. Информационные партнеры - медиапроект «Сноб», АЭИ «ПРАЙМ», RNS, журнал «Эксперт», «Парламентская газета», «Полит.ру», радиостанция «Эхо Москвы», телеканал «ПРО бизнес», информационно-аналитическое агентство FINAM.RU, Давыдов.Индекс, журнал «Стратегия», газета «Экономика и жизнь», портал «Эконс», журнал «Государственная служба», TV BRICS.