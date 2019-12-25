Сербия завершила строительство своей части «Турецкого потока»

Как рассказал генеральный директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович в эфире национального телевидения РТС, завершена укладка труб на сербском участке газопровода «Турецкий поток».

Топ-менеджер подтвердил, что Белград выполнил все обязательства со своей стороны, что касается «укладки труб, на участке интерконнектора «граница Болгарии – граница Венгрии».

«Работы завершены», – подтвердил Баятович.

Ранее Болгарию обвинили в затягивании процесса строительства своей части газопровода «Турецкий поток», чем София, по заявлению партнеров, подводит не только «Газпром», но и своих соседей, у которых могут возникнуть проблемы этой зимой из-за перебоев с газом.

Напомним, строительство «Северного потока-2» было приостановлено из-за отвода швейцарских судов, принимающих участие в строительстве «Северного потока-2», из района прокладки трубопровода. Мера принята из-за введенных ранее США санкциях против компаний-участниц проекта.