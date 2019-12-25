Спикерами Гайдаровского форума в РАНХиГС станут главы ведущих зарубежных бизнес-школ

Сантьяго Иньигуэс де Онзоньо (Santiago Iñiguez de Onzoño) – президент Университета Instituto de Empresa (Мадрид, Испания), член Международного консультационного совета РАНХиГС. В 1987-1990 г. был доцентом кафедры юриспруденции в Университете Комплутенсе (Complutense University of Madrid). С 1994 г. является профессором стратегического менеджмента в Instituto de Empresa (IE). С 2016 по 2017 г. Сантьяго Иньигуэс де Онзоньо был Председателем Совета директоров Ассоциации по развитию университетских бизнес-школ (AACSB). Кроме того, он является членом советов Бизнес-школы Университета Рэньминь (Китай), бизнес-центра CENTRUM (Католический университет, Перу), Антай бизнес-школы (Шанхайский университет Цзяо Тун, Китай), Университета Мазар (Франция) и Высшей школы бизнеса Фонда Жетулио Варгаса (Бразилия). Занимался научной деятельностью в Оксфордском университете (Великобритания).

Эммануэль Трик (Emmanuel Tric) – президент и профессор Университета Ниццы София-Антиполис (Nice Sophia Antipolis University). В конце 1990-ых был сотрудника лаборатории Geoazur Университета Ниццы София-Антиполис, где исследовал движение по разломам, оползни посредством двойственного подхода численного моделирования и геофизического изображения, влияние взаимодействий рабочей среды с конструкциями в процессе неустойчивости уклонов и нанесения ущерба геологическим материалам. В 2005-2009 гг. являлся главой отдела подготовки кадров по вопросам пространства среды Земли Университета Ниццы София-Антиполис. С 2007 по 2010 гг. руководил аспирантурой при Университете Ниццы София-Антиполис, после чего возглавлял лабораторию Geoazur. Летом этого года ректор РАНХиГС Владимир Мау и Эммануэль Трик подписали в Ницце соглашение о программе двух дипломов с Университетом Лазурного Берега и Университетом Ниццы Софии Антиполис (Франция), предусматривающее открытие русско-французской программы двух дипломов по направлениям подготовки «История» и «Филология».

Селин Давесн (Céline Davesne) – заместитель декана Школы бизнеса NEOMA (Франция). Последние десять лет она работала на руководящих и управленческих должностях в Школе бизнеса NEOMA в качестве младшего декана факультета и заведующей кафедрой языков, культур и общества, и была впервые принята на работу в качестве доцента. Кроме того, г-жа Давесн в значительной степени вовлечена в интернационализацию NEOMA и всегда интересовалась ролью и местом межкультурного управления, разнообразия и языков в организациях. На Гайдаровском форуме в прошлом году, РАНХиГС и Школа бизнеса NEOMA подписали соглашение о программах двух дипломов, в рамках которого студенты обеих стран могут проходить обучение по программе трехъязычного бакалавриата (4 года) и на выпускном получают два диплома – Президентской академии и Школы бизнеса NEOMA.

Организаторы ХI Гайдаровского форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

Генеральные партнеры Гайдаровского форума – ПАО «Газпром», АО «Газпромбанк». Стратегические партнеры – Coca-Cola, Mastercard, ОАО «РЖД», группа компаний «Фармстандарт», Johnson & Johnson, Санофи, группа компаний «Новартис», MSD, группа компаний «АКИГ», компания EF Education First. Партнеры – EY, компания Huawei, АО «РВК», АО «Российский сельскохозяйственный банк».

Генеральные информационные партнеры Гайдаровского форума – телеканал «Россия-24», ТАСС, РБК, Business FM. Стратегические инфопартнеры – ИД «Коммерсантъ», «Интерфакс», «Российская газета», журнал «Инвест-Форсайт», РИА «ФедералПресс». Главные инфопартнеры – Anews.com, Газета.Ru, Lenta.Ru, News.ru, «Профиль». Международные партнеры – RT, ThomsonReuters, Sputnik, EFE, Cision, Pan Pacific Agency. Информационные партнеры - медиапроект «Сноб», АЭИ «ПРАЙМ», RNS, журнал «Эксперт», «Парламентская газета», «Полит.ру», радиостанция «Эхо Москвы», телеканал «ПРО бизнес», информационно-аналитическое агентство FINAM.RU, Давыдов.Индекс, журнал «Стратегия», газета «Экономика и жизнь», портал «Эконс», журнал «Государственная служба», TV BRICS.