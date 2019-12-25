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Старый Новый год с Денисом Мацуевым «Чайковский-гала»

Москва, 25.12.2019
13 января 2020 года в Крокус Сити Холле народный артист России Денис Мацуев представит специальный музыкальный вечер «Чайковский-гала». Традиционную старо-новогоднюю программу Мацуев исполнит с Государственным академическим симфоническим оркестром России им. Е.Ф. Светланова.
#Культура
  • Старый Новый год с Денисом Мацуевым «Чайковский-гала»

предоставлено пресс-службой

В следующем году миллионы людей по всему миру будут отмечать 180-летие со дня рождения русского композитора Петра Ильича Чайковского. Создатель гениальных произведений, среди которых более 100 романсов, 10 опер, балеты «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Спящая красавица», 7 симфоний, концерты, фортепианные циклы и симфонические программы, по праву считается одним из величайших композиторов человечества. Одним из первых концертов в честь юбилейной даты станет выступление Мацуева.

В программе вечера гостей ждут Первый и Второй концерты для фортепиано с оркестром, созданные легендарным композитором. Денис Мацуев, бережно сохраняя наследие Чайковского, подарит произведениям новое звучание, создав теплую атмосферу настоящего русского Старого Нового года.

Сегодня Денис Мацуев — желанный гость известных концертных залов во всем мире, непременный участник крупнейших музыкальных фестивалей, постоянный партнёр ведущих симфонических оркестров России, Европы, Северной Америки и стран Азии.

Имя Дениса Мацуева неразрывно связано с русской фортепианной школой, неизменным качеством концертных программ, новаторством творческих концепций и глубиной художественных интерпретаций. Стремительное восхождение музыканта началось в 1998 году после его победы на XI Международном конкурсе имени Чайковского в Москве.

Несмотря на исключительную востребованность за рубежом, Денис Мацуев считает своим главным приоритетом развитие филармонического искусства в России, а потому значительную долю своих концертных программ, прежде всего премьерных, представляет именно на родине.

Продолжительность: 2 часа

6+, билеты: 500 – 15 000 р., ссылка: https://crocus-hall.ru/events/matsuev20

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