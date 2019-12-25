Ставка может развернуться

Банку России может вновь понадобиться проворность

Экономический рост в России должен набрать темпы в 2020 году наряду с потребительской инфляцией, в связи с чем Центральный банк завершит цикл снижения процентных ставок в первом квартале этого года, показал ежемесячный опрос Reuters. Как сообщает агентство, консенсус-прогноз предполагает, что темпы роста ВВП РФ благодаря нацпроектам и расходам ФНБ ускорятся и подогреют темпы инфляции.

«2019 год был непростым для российской экономики, хотя это можно было бы сказать обо всех предыдущих годах, начиная с 2014 года», — отметили в Райффайзен Банке. Теперь же российские власти планируют наращивать госрасходы по целому ряду проектов, от инфраструктуры до здравоохранения, в попытке стимулировать экономический рост. Инфляция же в следующем году может составить 3,8%. На этом фоне ЦБ РФ продолжит снижать ставку, доведя ее до 6% в первом квартале, где она, вероятно, будет удерживаться и в будущем.

«Сообщения Центрального Банка предполагают, что после еще одного снижения процентной ставки в начале 2020 года монетарные власти не будут спешить дальше ослаблять кредитные условия», — к такому заключению приходят в Capital Economics, чьи прогнозы по ставке на конец 2020 года варьируются от 5,5 до 6,75%.

Напомним, что на конец года Банком России установлена ключевая ставка на уровне 6,25%. Ее снижение на 0,25% произошло 13 декабря.

«Увы, но возможности ЦБ РФ дальше понижать ключевую процентную ставку не являются функцией экономических прогнозов на 2020 год и далее, — говорит эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. — Точнее, они являются в меньшей степени зависимыми от последних, и в большей – от цен на металлы и энергоносители, а также режима санкций и, в целом, стабильности международных финансов и экономики».

В последние два года ЦБ мог понижать ставку исключительно на стабилизации внешнего фона (невовлечённости России в мировые торговые войны) и фиксации цен на нефть в диапазоне 60 – 70 долларов за баррель по сорту Brent, отмечает он. Указанный диапазон цен за баррель сорта Brent обусловлен консенсусом в борьбе интересов между США и Саудовской Аравией, для которой 60 долларов – наименьшая приемлемая цена с точки зрения стабильности экономики и бюджета страны.

В целом, отмечает Владимир Рожанковский, в мире продолжаются дефляционные процессы, которые будут усиливаться новыми программами стимулов крупнейших центробанков мира. В этой связи причин ожидать инфляционного скачка в России нет, за исключением вышеуказанных соображений немонетарного и, скорее всего, неэкономического характера. Раз так, то в целом, полагает аналитик, Банк России может продолжать осторожно понижать учётную ставку, однако в случае дестабилизации любого из вышеописанных ключевых факторов, ему придётся действовать в обратном направлении, и очень проворно, как это случалось в прошлом не раз.

Макро и микро

В 2020 году российскую экономику ждет, скорее всего, очень умеренный рост и очень умеренная инфляция, стабильный курс рубля, если, конечно, не будет внешних форс-мажорных обстоятельств, соглашается аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Эта макроэкономическая стабильность — прямое следствие консервативной экономической политики, выбранной правительством как ответ на высокую волатильность 90-х, которую они никогда не хотели бы увидеть вновь. Государство и госкомпании занимают сейчас до 70% экономики, цены на нефть относительно высоки, ФНБ достигает 7% ВВП, инфляция ниже 4%.

При этом консервативная политическая система, низкий уровень жизни населения, большие и прирастающие территории — все это напоминает СССР, отмечает эксперт. Гражданам, если они не заняты в госсекторе, придется и дальше, скорее всего, затягивать пояса, либо брать деньги на текущее потребление в долг, что они и делают в данный момент, закрывая одни кредиты другими, перебегая от банков к МФО и строя личные финансовые пирамиды. «Судьба и уровень жизни отдельных граждан и групп граждан, особенно в регионах, представляется мне гораздо более важной, чем стабильность макроэкономических показателей: из этого складывается жизнь страны, национальная идея и перспективы», — говорит он.

Реальные доходы падают пятый год подряд, мы находимся примерно на уровне 2014 года, а отдельные регионы и того дальше в условном экономическом времени, в 2010-2012 годах, констатирует Алексей Антонов. Но даже и эта стабильность базируется на том, что не будет новых жестких санкций, что цена нефти не начнет падать на фоне разногласий в OPEC+, что в США к власти не придут еще более настроенные против России политики-демократы. При этом нацпроекты, хотя и являются прорывными, дадут результаты, оказывающие влияние на уровень жизни, только лет через 5-10. За такой длительный период, ожидает аналитик, скорее всего, будет еще одна девальвация рубля, которая происходит с периодичностью раз в 6-10 лет, и уровень жизни может упасть еще ниже.