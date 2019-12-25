Учёные установили, когда начинается старение человека

Российские учёные Московского государственного университета (МГУ) установили, когда начинается старение человека. Согласно проведённому им анализу эпигенетических меток ДНК, старение человека начинается… уже в момент зачатия или практически сразу после него, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на пресс-службу университета, среди учёных существует множество мнений о том, когда человек начинает стареть. При этом ранее считалось, что старение – это увеличение вероятности смерти. Однако, как отмечают учёные-химики МГУ, если рассматривать большую выборку, то видно, что в первые годы жизни смертность более высока. Потом она снижается и достигает минимума примерно к 9-10 годам жизни человека. И уже после этого начинает очень медленно увеличиваться.

При этом исследователи пояснили, что согласно их теории, старение – это самые разнообразные повреждения, которые накапливаются в организме и из-за которых наблюдается постепенная утрата функций отдельных клеток и тканей. Именно поэтому данное накопление повреждений и начинается сразу после зачатия.