В Кремле заявили, что Белоруссии может выбрать альтернативу при покупке энергоресурсов

Дмитрий Песков – глава президентской пресс-службы – заявил, что Россия не та страна, которая будет что-то кому-то навязывать силой. Поэтому, по словам представителя Кремля, власти Белоруссии, если их, что-то не устраивает, может воспользоваться любыми другими альтернативами по покупке энергоресурсов, передаёт РИА Новости.

Так пресс-секретарь российского лидера отреагировал на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который заявил, что при отсутствии договоренностей с Москвой в энергетической сфере Минск может реверсом качать «чёрное золото» в Белоруссию через Польшу и конфисковать для этих целей трубы нефтепровода «Дружба».

«Если у Минска имеются какие-то более выгодные варианты, то они, конечно, в праве воспользоваться ими, а не тем, что предлагаем им», – сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что Россия не собирается уподобляться США, которые фактически силой навязывают покупателям свою продукцию, которая гораздо дороже, то, что сейчас имеется на рынке энергоресурсов.