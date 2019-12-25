В партии Зеленского назвали первопричину присоединения Крыма к РФ

Алексей Устенко – депутат Верховной Рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» – назвал первопричину присоединения Крыма к РФ

По его мнению, воссоединение полуострова с Россией спровоцировали действия парламента, который в 2014 году признал утратившим силу закон об основах государственной языковой политики, передают украинские СМИ.

«Именно это имело тогда эффект разорвавшейся бомбы, на полуострове начались волнения после чего Россия вошла в Крым. Это было одним из первоисточником, того, с чего всё началось», – резюмировал Устенко.

Наша справка

16 марта 2014 года в Крыму прошёл референдум, на котором 96,77% жителей полуострова проголосовали за воссоединение Крыма с Россией. На следующий день Верховный Совет Автономной Республики Крым провозгласил Крым независимым суверенным государством и подписал с Россией договор о вхождении в состав РФ, а уже 18 марта президент РФ Владимир Путин внёс в Федеральное Собрание закон о принятии в состав РФ двух новых субъектов — республики Крым и города Севастополь.