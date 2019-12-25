В Ростуризме подсчитали, насколько увеличится турпоток в Крым после запуска поездов

В Ростуризме ожидают, что туристический поток в Крым после открытия железнодорожного моста увеличится не менее, чем на 20%, сообщает РИА «Новости». Прогнозом поделилась глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Приблизительно говорим о 20%», но нужно дождаться результатов», - рассказала руководитель ведомства.

«Прогноз всегда строить легко», - добавила Догузова, которая прибыла в Севастополь на первом пассажирском поезде из Санкт-Петербурга 23 декабря. Также на данном поезде на полуостров прибыли глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Комментируя новость, президент России Владимир Путин назвал открытие железнодорожной части моста «приятным и очень важным событием». По словам главы государства, мост очень важен для российской экономики, а сам запуск железнодорожного сообщения можно назвать «восстановлением связности между российскими столицами и Крымом».

Президент напомнил, что за 145 лет железнодорожное сообщение между материковой Россией и полуостровом прерывалось лишь три раза во время мировых войн и после того, как Киев прервал движение шесть лет назад.