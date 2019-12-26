«Норникель» спустил РТС с максимумов

В четверг, 26 декабря российские индексы отошли от максимумов и в течение дня находились под давлением. Хотя к закрытию индекс МосБиржи все таки подрос и остановился на отметке 3031,67 пункта, прибавив за день 0,03%. «Долларовый» РТС к концу недели перестал активно расти и к окончанию торгов зафиксировался на 1534,85 пункта, снизившись на 0,6%.



Снижение рынка происходило на фоне роста нефти (на 19:00 мск Brent достигла уровня 66,5 долл. за баррель, +0,55%), однако носило скорее технический характер, из-за существенного снижения акций «Норникеля». В среду, 25 декабря «Норникель» закрыл реестр на получение дивидендов (в режиме Т+2), и уже в четверг акции упали примерно на размер этого дивиденда - 604,09 руб. По итогам дня потери капитализации составили 3,3%.



В аутсайдерах также оказались акции «Россетей» на фоне новостей о намерениях докапитализации Чеченэнерго на 1,54 млрд рублей. Игроки испугались, что докапитализация произойдет из средств головной компании и это уменьшит размер годовых дивидендов. Бумаги сетевого холдинга потеряли 2,7%.



На фоне роста цен на золото спросом пользовались акции «Полюса» (+2,34%), а слабеющий рубль подогревал спрос на привилегированные бумаги «Сургутнефтегаза». Чем ниже будет находиться курс рубля, тем большую прибыль по РСБУ покажет «Сргутнефтегаз» от переоценки своей долларовой кубышки, тем больше будут дивиденды на «преф» по итогам 2019 года. Эти бумаги выросли на 1,3% за день.