Вход/Регистрация Подписка

ФАС примет полумеры против коммунальщиков

Москва, 26.12.2019
В Федеральной антимонопольной службе пообещали не допустить повышения стоимости ЖКХ более чем раз в год. Это может помочь сбить волну недовольства, но по сути ничего не изменит, считают аналитики.
#ЖКХ
#Антимонопольное законодательство
#Общество
#Экономика
  • ФАС примет полумеры против коммунальщиков

URA.RU/TASS Автор: Вадим Ахметов

Тарифы на раз-два

В 2019 году стоимость услуг ЖКХ в России увеличивалась дважды из-за повышения НДС на 2%. Однако, пишут «Известия» со ссылкой на заявление Федеральной антимонопольной службы (ФАС), в дальнейшем индексация тарифов будет происходить только раз в год. На 2020 год повышение тарифов запланировано на 4% с 1 июля. Впрочем, часть услуг сегодня находится под контролем регионов, тарифы по ним будут повышаться в том числе и с 1 января. Например, в Москве вырастет плата за содержание жилого помещения — на 5%, а взнос на капремонт подорожает на 3,7%.

Издание напоминают, что рост цен на ЖКУ устанавливается распоряжением кабмина, в котором фиксируются предельные индексы повышения платы в регионах. При этом правительство ориентируется на инфляцию.

Для каждого субъекта определяется свой индекс. Самая высокая планка установлена для Чеченской Республики — 6,5%. Также довольно высока она для других регионов Северного Кавказа: Дагестан — 5,2%, Ингушетия — 5,1%, Кабардино-Балкарская Республика — 5,4%. Самый низкий индекс — у Ненецкого автономного округа — 2,4%. В большинстве регионов он составляет 3,6–4%. В Москве —5%, в Санкт-Петербурге — 3,8%.

На самом деле, полагает партнер компании «Вальтер Констракшн» Вадим Тедеев, на этой теме «антимонопольщики» хотят несколько снизить волну недовольства граждан от чрезмерных аппетитов коммунальщиков. В уходящем году тарифы повышались дважды только по причине запланированного роста НДС с 1 января. И если бы этого не случилось, повышение произошло бы один раз в середине лета. Иными словами, обещание не повышать тарифы более одного раза в год – это не новость как таковая, а стандартная практика, которая применялась в предыдущие годы.

При этом интересно отметить, обращает внимание эксперт, что в 2019 году индексация тарифов с 1 января в среднем по стране произошла на 1,7%, с 1 июля еще на 2,4%. То есть в сумме это 4,1% в среднем за год, в 2020 году обещают повышение один раз, но при этом средний прогноз это 4% а в некоторых регионах дойдет и до 5-6%. А в сухом остатке только одно повышение ударит по карманам сильнее, чем за 2019 год, когда тарифы индексировались дважды.

Учитывая все вышесказанное, можно заключить, говорит Вадим Тедеев, что тарифы на услуги ЖКХ как дорожали, так и будут дорожать. Это неизбежно, считает он, поскольку растет стоимость как энергоресурсов, так и труда сотрудников отрасли. Изношенность теплоэлектротрасс и сетей в некоторых регионах доходит до 60-70%, при этом средства обслуживающие их компании должны выискивать из собственных резервов, а если регулярно сдерживать тарифы, то и взять их будет не откуда.

Можем, если захотим

Если бы государство всерьёз озаботилось целью защитить население от роста цен на ЖКХ, часто — произвольного, и жестко ограничить любые увеличения тарифов хотя бы уровнями предписаний ФАС или, скажем, разумным социальным потолком в половину от официальной инфляции, этого вполне можно было бы добиться, полагает шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв. Например, введя для населения (но не для управляющих компаний, конечно) компенсационные демпфирующие механизмы — как это было сделано для сдерживания цен на топливо.

Не уложились на местах управляющие компании в пределы, утверждённые кабмином (а они и так не маленькие и для населения чувствительные) – значит, обязать областные, региональные бюджеты компенсировать людям разницу за любое превышение фактической суммы в квитанциях над утвержденным кабмином процентным потолком, советует аналитик. А там, где в регионах не хватит на это денег, при необходимости разово решать эти вопросы в форме дотаций федерального уровня. Заодно у правительства появятся и стимулы заставить неуложившиеся в бюджет регионы жёстче контролировать работающие в регионе свои управляющие компании, считает Пётр Пушкарёв.

Точно так же кабмин, по его мнению, был просто обязан поступить сразу же, принимая решение о подъёме НДС с 1 января 2019: либо вводить компенсации, либо налоговые исключения для сферы ЖКХ. И тогда бы не случилось второго за год роста тарифов, либо оно бы не затронуло жильцов, а все расчеты велись бы между бюджетами и коммунальщиками.

Многие семьи реально нуждаются в компенсациях непомерных тарифов на коммуналку гораздо острее «бензиновых королей», которым компенсировали «недополученную выгоду» за вполне естественную разницу между внутренними и экспортными ценами на бензин, уверен Пётр Пушкарёв. Плата за ЖКХ занимает в кошельках у людей слишком заметную долю расходов, и они искренне не понимают, почему с каждым годом должны платить всё больше за капремонт, включая только что сданные, совсем новые дома, за вывоз мусора, а в целом — за абсолютно тот же самый набор не всегда качественных услуг. В итоге на подъездах в ряде регионов коммунальщики вопреки любым этическим нормам уже вывешивают списки квартир-должников с суммами порой в разбросе от сотен тысяч до 2-3 млн рублей, замечает аналитик. 

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Тяжелая нефть ТРИЗов и битумов

    В России заканчивается доступная нефть: по данным Минприроды, ее добыча неуклонно падает, а доля месторождений с трудноизвлекаемыми запасами превысила 60%. Российские компании начали «гонку вооружений» и вкладывают миллиарды в новые технологии

    О подходах к цифровой трансформации металлургических предприятий

    Курс на цифровизацию металлургических предприятий сохранится и в 2020 году. Такие лидеры отрасли, как «Норникель», «ММК», «НЛМК», «Северсталь», «Евраз» уже начали реализовывать инвестиционную программу и делать конкретные шаги к цифровому будущему

    «Норникель»: впереди десять лет экологической ответственности

    Компания впервые представила беспрецедентную стратегию на десять лет, уделив в ней особое внимание экологии и устойчивому развитию

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции
    Новости партнеров

    Tоп

    1. ВСЕ ВЗГЛЯДЫ НА БЮДЖЕТ
      Методичное стягивание государством всех денег из российской экономики закономерно привело к тому, что лишь от него теперь зависит как рост ВВП, так и устранение главных рисков для этого роста — чрезмерного накапливания резервов и зажимания потребительского спроса
    2. Новогодний подарок малому бизнесу
      Правительство готово предложить предпринимателям переходный налоговый режим при росте их бизнеса выше того уровня, при котором применяется упрощенная система налогообложения (УСН). Все бы хорошо, отмечает эксперт, если бы параллельно не росли ставки и платежи
    3. Суд и самосуд. Казнить нельзя помиловать Веру Засулич
      Дело Веры Засулич (1878) – это нечто фантастическое, не укладывающееся в рамки. Человек совершает преступление, стреляет из пистолета в петербургского градоначальника Трепова. Трепов, конечно, человек нехороший. И все сочувствуют Вере Ивановне, у которой, правда, привычка грызть ногти. Но чтобы оправдать и отпустить под восторженные вопли толпы, ждущей её как приму у здания суда!? Эта история могла бы стать отличным началом разговора о русском праве
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама