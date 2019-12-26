ФАС примет полумеры против коммунальщиков

Тарифы на раз-два

В 2019 году стоимость услуг ЖКХ в России увеличивалась дважды из-за повышения НДС на 2%. Однако, пишут «Известия» со ссылкой на заявление Федеральной антимонопольной службы (ФАС), в дальнейшем индексация тарифов будет происходить только раз в год. На 2020 год повышение тарифов запланировано на 4% с 1 июля. Впрочем, часть услуг сегодня находится под контролем регионов, тарифы по ним будут повышаться в том числе и с 1 января. Например, в Москве вырастет плата за содержание жилого помещения — на 5%, а взнос на капремонт подорожает на 3,7%.

Издание напоминают, что рост цен на ЖКУ устанавливается распоряжением кабмина, в котором фиксируются предельные индексы повышения платы в регионах. При этом правительство ориентируется на инфляцию.

Для каждого субъекта определяется свой индекс. Самая высокая планка установлена для Чеченской Республики — 6,5%. Также довольно высока она для других регионов Северного Кавказа: Дагестан — 5,2%, Ингушетия — 5,1%, Кабардино-Балкарская Республика — 5,4%. Самый низкий индекс — у Ненецкого автономного округа — 2,4%. В большинстве регионов он составляет 3,6–4%. В Москве —5%, в Санкт-Петербурге — 3,8%.

На самом деле, полагает партнер компании «Вальтер Констракшн» Вадим Тедеев, на этой теме «антимонопольщики» хотят несколько снизить волну недовольства граждан от чрезмерных аппетитов коммунальщиков. В уходящем году тарифы повышались дважды только по причине запланированного роста НДС с 1 января. И если бы этого не случилось, повышение произошло бы один раз в середине лета. Иными словами, обещание не повышать тарифы более одного раза в год – это не новость как таковая, а стандартная практика, которая применялась в предыдущие годы.

При этом интересно отметить, обращает внимание эксперт, что в 2019 году индексация тарифов с 1 января в среднем по стране произошла на 1,7%, с 1 июля еще на 2,4%. То есть в сумме это 4,1% в среднем за год, в 2020 году обещают повышение один раз, но при этом средний прогноз это 4% а в некоторых регионах дойдет и до 5-6%. А в сухом остатке только одно повышение ударит по карманам сильнее, чем за 2019 год, когда тарифы индексировались дважды.

Учитывая все вышесказанное, можно заключить, говорит Вадим Тедеев, что тарифы на услуги ЖКХ как дорожали, так и будут дорожать. Это неизбежно, считает он, поскольку растет стоимость как энергоресурсов, так и труда сотрудников отрасли. Изношенность теплоэлектротрасс и сетей в некоторых регионах доходит до 60-70%, при этом средства обслуживающие их компании должны выискивать из собственных резервов, а если регулярно сдерживать тарифы, то и взять их будет не откуда.

Можем, если захотим

Если бы государство всерьёз озаботилось целью защитить население от роста цен на ЖКХ, часто — произвольного, и жестко ограничить любые увеличения тарифов хотя бы уровнями предписаний ФАС или, скажем, разумным социальным потолком в половину от официальной инфляции, этого вполне можно было бы добиться, полагает шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв. Например, введя для населения (но не для управляющих компаний, конечно) компенсационные демпфирующие механизмы — как это было сделано для сдерживания цен на топливо.

Не уложились на местах управляющие компании в пределы, утверждённые кабмином (а они и так не маленькие и для населения чувствительные) – значит, обязать областные, региональные бюджеты компенсировать людям разницу за любое превышение фактической суммы в квитанциях над утвержденным кабмином процентным потолком, советует аналитик. А там, где в регионах не хватит на это денег, при необходимости разово решать эти вопросы в форме дотаций федерального уровня. Заодно у правительства появятся и стимулы заставить неуложившиеся в бюджет регионы жёстче контролировать работающие в регионе свои управляющие компании, считает Пётр Пушкарёв.

Точно так же кабмин, по его мнению, был просто обязан поступить сразу же, принимая решение о подъёме НДС с 1 января 2019: либо вводить компенсации, либо налоговые исключения для сферы ЖКХ. И тогда бы не случилось второго за год роста тарифов, либо оно бы не затронуло жильцов, а все расчеты велись бы между бюджетами и коммунальщиками.

Многие семьи реально нуждаются в компенсациях непомерных тарифов на коммуналку гораздо острее «бензиновых королей», которым компенсировали «недополученную выгоду» за вполне естественную разницу между внутренними и экспортными ценами на бензин, уверен Пётр Пушкарёв. Плата за ЖКХ занимает в кошельках у людей слишком заметную долю расходов, и они искренне не понимают, почему с каждым годом должны платить всё больше за капремонт, включая только что сданные, совсем новые дома, за вывоз мусора, а в целом — за абсолютно тот же самый набор не всегда качественных услуг. В итоге на подъездах в ряде регионов коммунальщики вопреки любым этическим нормам уже вывешивают списки квартир-должников с суммами порой в разбросе от сотен тысяч до 2-3 млн рублей, замечает аналитик.