Голикова объяснила, почему 31 декабря не сделали в этом году выходным

Татьяна Голикова – вице-премьер правительства РФ объяснила, почему в этом году 31 декабря не сделали выходным днём. По её словам, для этого нужно больше времени, чтобы всё официально оформить на законодательном уровне, передаёт РИА Новости.

«Существуют некоторые ограничения, это надо понимать, – пояснила чиновник. – Российское трудовое законодательство устанавливает сроки, за которые должно быть принято решение о выходном дне. Это всё не так быстро делается».

При этом Голиковой заявила, что она, как и все другие члены российского правительства 31 декабря будут работать.

«Скажу больше – даже если он день бы всё-таки сделали выходным, то члены Кабмина все равно бы вышла на службу», – резюмировала вице-премьер.