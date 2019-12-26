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Курс доллара ждет большой отскок

Москва, 26.12.2019
  • Курс доллара ждет большой отскок

Алексей Павлишак/ТАСС

В среду курс рубля продолжил незначительно укрепляться к доллару и совсем чуть-чуть подешевел к евро в условиях отсутствия торгов на западных биржах из-за празднования Рождества.

Так, к закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 61,84 руб. что на 12,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро составил 68,64, подорожав на 1,75 коп. При этом днём основные резервные мировые валюты вновь обновили минимальные отметки в паре с рублем с мая 2018 года. Так, в моменте курс доллара опускался до 61,5075 руб., евро падал до 68,2525 руб.

Однако к вечеру рубль растерял рост первой половины дня в условиях «тонкого» рынка и почти нулевой активности трейдеров в связи с празднованием в США и большинстве стран Западной Европы Рождества. Как напомнил Михаил Поддубский из Промсвязьбанка, в целом эта неделя была отмечена на мировых рынках очень низкой торговой активностью. По его мнению, из-за рождественских выходных торги на рынке были «тонкими», то есть без участия западных игроков. Благодаря этому, как убеждён Поддубский, курс рубля продолжил укрепляться.

«Частично это объясняется понижательной коррекцией доллара, а частично – тенденцией последних нескольких дней на укрепление нацвалюты. Если же рассматривать рубль с фундаментальной точки зрения, то он очень сильно переоценен при текущих нефтяных котировках и уровнях ключевых макропоказателей. Уверен, что на данный момент равновесный курс по паре доллар/рубль расположен вблизи отметки 63,50-64,00 руб. и никак не ниже», – резюмировал эксперт.

Тем временем, крупные спекулянты на фьючерсном рынке Московской биржи резко сократили ставки на рост российской валюты после того, как доллар упал ниже 62 рублей, а евро закрепился около 68, сообщает Finanz.ru. Как следует из статистики биржи по производным финансовым инструментам, во вторник трейдеры-юрлица закрыли короткие позиции во фьючерсах на доллар в объеме 224 616 контрактов. За одну торговую сессию спекулятивные ставки институциональных игроков на рубль упали более чем на 20%. Закрыв сделки номинальным объеме 14,15 млрд рублей, юрлица вдвое сократили чистую короткую позицию по доллару.

Тем не менеее Андрей Кочетков из «Открытие брокер» не видит факторов к снижению курса рубля до конца этого года. Он считает, что за нацвалюту выступает нефть, цены на которую почти наверняка продолжат свой рост. Оданко он отмечает заметную перекупленность на графике, что повышает вероятность коррекции курса уже после Нового года.

«Кроме того, в начале 2020 года российский Минфин ускорит реализацию отложенных покупок валюты в рамках бюджетного правила, чтобы не допустить резкого укрепления национальной валюты», – резюмировал Кочетков.

Андрей Кадулин из банка «Санкт-Петербург считает, что на низких объёмах курс рубля к доллару может оставаться на уровне 61,50-62,00 руб. до начала полноценных торгов уже после праздников. Михаил Зельцер из «БКС Брокер» прогнозирует, что с течением времени локальная перекупленность рубля способна привести к отскоку как доллара к отметкам 62,30-62,50 руб., так и евро к диапазону 69,00-69,20 руб.

Между тем согласно консолидированному прогнозу ведущих банков и инвестиционных компаний, который публикует ProFinance.ru, рынок валюты настроен увидеть в следующем году более слабый доллар. При этом несколько странно выглядит неизменный в течение года прогноз по паре евро/фунт и доллар/франк при наблюдающейся тенденции укрепления курса иены к валюте США.

Рубль же, как ожидается в наступающем году, в целом будет стабилен к доллару, но при этом постепенно ослабнет к евро. Напомним, волатильность валютных курсов в этом году достигла рекордных минимумов, что отражается на прогнозах, которые турбулентности среди валют в 2020 году не ожидают. Хотя в ноябре следующего года в США пройдут выборы президента, к декабрю 2020 года Британскому правительтству нужно успеть согласовать с Евросоюзом торговое соглашение, а окончательная сделка Вашингтона и Пекина до сих пор не подписана.

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