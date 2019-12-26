Международная сеть гибких офисов Deworkacy вошла в топ-5 лидеров отрасли в России

В основном гибкими пространствами пользуются представители IT-сектора, на них приходится около 32% всех сделок. Вторую строчку занимают компании, специализирующиеся на маркетинге и PR (около 14%). Это объясняется спецификой работы и молодым возрастом сотрудников данных сфер.

Участники рынка подстраиваются под наметившийся тренд. Так, в конце июля в Москве заработал отраслевой хаб — Deworkacy Big Data. Его арендаторы — инженеры больших данных, специалисты по нейросетевым технологиям, руководители компаний в сферах ML/AI. Cейчас пространство заполнено на две трети, рабочие места этой площадки арендуют 123 человека. Постоянными резидентами всех площадок Deworkacy на сегодняшний день являются 1056 человек.

Во втором полугодии в результате заключения крупной сделки центр развития цифровых технологий Digital October передал в управление Deworkacy свои площади в деловом квартале «Красный Октябрь». После подписания договора сеть попала в топ-5 крупнейших российских коворкинговых сетей, увеличив общий портфель с 4 тыс. кв. м до 15,5 тыс. кв. м. Всего в 2019 году компания открыла шесть новых площадок: пять в Москве и одну в Ереване. Таким образом, за прошедший год общий прирост площадей составил 380%. Сегодня каждый десятый кв. м гибких офисов Москвы управляется Deworkacy. Совокупная выручка компании с 2016 года составила 0,5 млрд руб. (без НДС).

«За время своей работы команда Deworkacy накопила значительную экспертизу и опыт эффективного управления недвижимостью и повышения операционной рентабельности площадок за счет внедрения формулы Deworkacy, объединяющей три направления бизнеса — офисные пространства с сервисами развития бизнеса, event-площадки и программы развития стартапов. — рассказал управляющий директор Deworkacy Андрей Кулагин. — Внедрение культовой площадки Digital October в структуру портфеля компании выведет Deworkacy в лидеры российских игроков отрасли и позволит расширить спектр предоставляемых услуг и сервисов для бизнеса».

Одно из основных преимуществ сети — тематические пространства, каждое из них привлекает различных представителей той или иной отрасли рынка, помогая им кооперироваться и создавая идеальные условия для развития. Кроме того, резиденты Deworkacy могут пользоваться всеми пространствами сети и бесплатно бронировать любую из переговорных комнат сети. Всего на территории пространств расположено двадцать пять удобных переговорных в разных частях Москвы.

Рост предложений на рынке коворкингов вполне обоснован. Во-первых, сегодня такой формат — настоящий тренд рынка рабочих пространств. В современном мире высоко ценятся гибкий график и возможность быть мобильным. Александр Кукса, представитель коммуникационного агентства SALO, рассказывает об изменениях в вопросах планирования графика с тех пор, как его компания стала резидентом Deworkacy: «Планировать график стало проще. Благодаря тому, что площадки доступны 24/7 и расположены по разным частям Москвы, я понимаю, что на работу можно приехать в любое время. Если возникают какие-то срочные вопросы, коллеги с ресепшн всегда готовы прийти на помощь — распечатать документы или забронировать переговорную».

Немаловажным фактором здесь является и цена. Как показало исследование Knight Frank, работа в коворкинге обходится в среднем на 50% дешевле, чем аренда классического офиса. Так, среднегодовая стоимость одного кв. м в гибких офисах составляет 45 тыс руб., что равнозначно арендной ставке на офисы в центре города. При этом резиденты коворкинга получают все сопутствующие услуги — в стоимость входят клининг, охрана, ресепшн и секретарь, мебелирование, переговорные комнаты, коммунальные и эксплуатационные платежи, кофе, чай и фрукты для сотрудников. За счет всех этих факторов коворкинги значительно выигрывают в цене.

Растет спрос на подобный формат и со стороны крупных корпораций, которым коворкинг дает гибкость. Можно арендовать несколько рабочих мест, если команда разрослась, и отказаться от них, если штат сократился. Удобство площадок Deworkacy в том, что пространство разделено на функциональные зоны, что позволяет проводить отраслевые хакатоны на их базе и способствует созданию атмосферы технологичного мероприятия.

По прогнозам специалистов, гибкие офисные пространства будут только укреплять свои позиции на рынке коммерческой недвижимости. Помимо необходимой мобильности, подобные площадки предоставляют сотрудникам все условия для качественного отдыха, что позволяет говорить об увеличении продуктивности и работоспособности. Кроме того, для работодателей открываются новые возможности оперативного расширения и сокращения штата без каких-либо непредвиденных расходов на содержание неиспользуемых рабочих мест или поиск нового офиса.

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