МФО упали и отжались

Согласно прогнозам Национального рейтингового агентства (НРА), представленным в ренкинге компаний микрофинансового сектора по итогам III квартала 2019 года, темпы роста кредитования в сфере МФО замедляются, но по итогам 2019 года все еще будут в два раза опережать банковское кредитование. Рост сегмента микрофинансирования в 2019 году может составить порядка 27-30%, сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.

В 2019 году вступил в силу закон, вводящий поэтапное ограничение единой суммы платежей и ограничение ежедневной процентной ставки. Так, с 28 января процентная ставка по займу ограничивалась уровнем 1,5% в день; с 1 июля - 1%. Общая сумма платежа с 28 января не должна была превышать размер долга в 2,5 раза; с 1 июля — в 2 раза, с 1 января 2020 года — в 1,5 раза.

Падают проценты и платежи, сокращается и число самих МФО, но наблюдается рост объема микрозаймов, их количества и средней суммы. По данным опроса МФО, темп роста рынка микрозаймов составил с начала года 23%. На конец III квартала средняя сумма займа равна примерно 14,5 тыс. руб., а лишь кварталом ранее она составляла 13,7 тыс. руб.

Спрос на услуги МФО будет только расти, уверен главный стратег «Универ Капитала» Дмитрий Александров. Дело в том, объясняет он, что с 1 октября Центробанк ужесточил требования для банков, и им перестало быть выгодно давать займы людям с низким кредитным рейтингом. Сделано это было для того, чтобы снизить закредитованность населения и не допустить образования «кредитного пузыря», но на деле привело к тому, что у клиентов не осталось никаких вариантов, кроме МФО.

Сейчас испортить кредитную историю очень просто – достаточно попасть в сложную жизненную ситуацию и допустить несколько крупных просрочек. Многие россияне успели испортить кредитную историю после кризисного 2014 года, когда часть граждан перестала получать постоянный высокий доход. На данный момент российские заемщики должны банкам более 15 трлн рублей и эта цифра постоянно растет, констатирует аналитик.

Из-за снижения реальных доходов россиян растет и число тех, кому нужно занять деньги до зарплаты или срочно оплатить крупную покупку (например, новый телефон, лекарства или собрать ребенка в школу). Поэтому, полагает Дмитрий Александров, клиенты и идут в МФО после того, как им отказывают банки. Как правило, заемщики микрофинансовых организаций – это жители маленьких населенных пунктов, где мало банков и возможностей для официального трудоустройства. А МФО выдает займы без справок.

МФО и в самом деле удалось создать себе репутацию организаций, где можно легко и быстро получить необходимую сумму до зарплаты, признает директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев. А дополнительное регулирование со стороны Центробанка способствовало снижению стоимости кредитования для населения и ограничило максимальную общую сумму платежа.

Таким образом, отмечает аналитик, услуги МФО стали еще более привлекательными. Конечно, не все организации могут функционировать по новым правилам: их количество постепенно сокращается, тогда как доля пяти крупнейших компаний увеличивается.

После изменения законодательства рентабельность капитала снизилась до 14,4% в третьем квартале, отмечает он, что выше аналогичных цифр за 2018 год, но ниже показателей первого полугодия 2019 года. Чтобы сохранить бизнес и снизить издержки, МФО сокращают физические представительства и уходят в онлайн, что, опять же, упрощает процедуру кредитования для потенциальных клиентов.

В отличие от традиционных кредиторов, они не имеют доступ к инструментам рефинансирования от Банка России и функционируют за счет собственных средств: вкладов и прибыли, а значит, в случае дальнейшего снижения рентабельности выживать будут только самые крупные игроки, готовые идти навстречу клиентам, говорит Арсений Дадашев. Причем их доходности и спрос на их услуги будет увеличиваться: в случае дальнейшего застоя реальных доходов, желание быстро и дистанционно получить небольшую сумму до зарплаты будет только расти.

В ближайшие годы, ожидает Арсений Дадашев, давление на МФО усилится. ЦБ РФ уже сейчас подгоняет отрасль под общебанковские стандарты, так что в будущем разница в регулировании способна стать практически незаметной. Он полагает, что рынок микрозаймов постигнет та же судьба что и рынок традиционных финансовых услуг: регулятор будет чистить ряды МФО, пока не останутся только самые надежные организации, как это уже происходит с банками и страховыми компаниями.