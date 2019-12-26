Власти Сирии подают иск против США за разграбление нефти

Правительство Сирии готовит иск против США за разграбление нефтяных ресурсов страны. Об этом заявила советник президента Башара Асада Бусейна Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen. Она уточнила, что в настоящий момент «власти САР рассматривают варианты законных мер, которые могут быть «предприняты на международном уровне» против США, которые «крадут нефть у Сирии, нарушая тем самым суверенитет Республики».

Шаабан выразила уверенность, что Сирия и ее нефтяные месторождения будут освобождены от присутствия США и других стран, чье нахождение на территории САР не согласовано с властями.

Ранее о незаконной продаже сирийской нефти Турции Соединенными Штатами с захваченных ими сирийских месторождений заявил резидент Сирии Башар Асад.

Напомним, США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии военную операцию без разрешения властей страны.