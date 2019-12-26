Новые автомобили в России можно будет регистрировать прямо в автосалоне

Начиная с 1 января 2020 года россияне получать возможность зарегистрировать новый автомобиль прямо в автосалоне, посещать ГИБДД для этой процедуры не потребуется, пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на постановление премьера Дмитрия Медведева от 21 декабря 2019 года «О государственной регистрации транспортных средства в регистрационных подразделениях ГИБДД».

Документ вступит в силу одновременно с законом «О государственной регистрации транспортных средств», который был принят еще в 2018 году. Покупатели автомобиля смогут прямо в салоне получить свидетельство о регистрации (СТС) и государственные регистрационные знаки (ГРЗ) на новую машину, пишет СМИ.

Уточняется, что услугу смогут предоставлять компании, которые имеют статус специализированной организации, а также включены в государственный реестр МВД. Со списком можно ознакомиться на сайте ГИБДД.

Процедура будет строиться поэтапно: сначала ответственный сотрудник автосалона осмотрит автомобиль и проверит все документы, после чего передаст всю информацию в подразделение ГИБДД через портал госуслуг.

В ведомстве проверят документы и примут решение о допуске автомобиля к движению. Также автовладелец сможет получить в салоне и номера. Стоимость услуги составляет максимум 500 руб.