Орешкин рассказал, что ограничивает рост экономики РФ

Максим Орешкин – глава Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития РФ) – рассказал, что по его мнению, ограничивает рост экономики страны. По его мнению, одной из важнейших проблем современной России является социальное неравенство и бедность, передаёт РИА Новости.

«Это, прежде всего, ограничивает рост нашей экономики, – подчеркнул чиновник. – И к сожалению, здесь мы отстаём. В вопросах борьбы с бедностью и социальным неравенством практически нет улучшения в этом году и это очень серьезная проблема, о которой я регулярно говорю».

Орешкин также отметил, что в 2020 году необходимо обратить на эти проблемы особое внимание, так как эти факторы ограничивают экономический рост России не только сейчас, но и в долгосрочной перспективе.

«Это очень серьезные ограничения для роста нашей экономики. Это очень негативный фактор, который тормозит нас. Поэтому в наступающем году надо точно будет с этим что-то делать», – резюмировал глава Минэкономразвития.