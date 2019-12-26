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Прогноз погоды: зиме быть, но не везде – синоптики опубликовали прогноз на Новый год

Москва, 26.12.2019
  • Прогноз погоды: зиме быть, но не везде – синоптики опубликовали прогноз на Новый год

ЕА/ЕА/ТАСС

В самом конце этого года погода всё-таки проявила свой декабрьский характер – на большей части России понизился температурный фон и выпал снег. При этом, по прогнозу синоптиков, даже там, где пока сохраняются вполне комфортные погодные условия, в самое ближайшее время ожидается похолодание, усиление ветра и снегопады. Поэтому, метеорологи заявляют, что в новогоднюю ночь зиме быть, правда, всё-таки не везде.

Погода в Крыму на Новый год  

Так, по прогнозу синоптиков, новогодняя ночь в Крыму превратится в настоящую зимнюю сказку. Метеорологи обещают, что 31 декабря 2019 года и 1 января 2020 года на всей территории полуострова выпадет долгожданный снег.

При этом в светлое время суток 31 декабря температура воздуха в центральных районах Крыма и в Симферополе составит плюс 1-2, на ЮБК воздух прогреется сильнее – до 7 градусов выше нуля. Зато в северных районах Крыма подморозит до минус 1-2.

Минусовой температурный фон ожидается в республике и непосредственно с боем курантов. Так, в Симферополе прогнозируется минус 2-3, в северных районах – минус 3-4, в горных – до минус 7.  Кроме того, в новогоднюю ночь выпадет снег, который продолжит идти 1 и 2 января.

Прогноз погоды на Новый год в Зауралье

По прогнозу синоптиков, на Урале в новогоднюю ночь будет очень приятная, комфортная погода с небольшим минусом. Метеорологи обещают от 3 до 10 градусов ниже нуля, местами, в частности, в Курганской области и Пермском крае, вероятен снег. В Тюменской области прогнозируется минус 11-13, в ХМАО – минус 14-16, на Ямале 15-17 мороза и много снега. В Приморье — ветрено, без осадков и мороз до минус 35. Зато на Камчатке вполне комфортные минус 15, ясно и без осадков. 

Погода на Новый год в СПб

Синоптики обнадежили жителей СПб новым прогнозом на новогоднюю ночь. Согласно данным метеорологов, с боем курантов температура воздуха в Северной столице всё-таки упадёт ниже нуля. При этом уже 31 декабря в городе на Неве похолодает до нуля градусов. В ночь на 1 января столбики погодных градусников опустится до минус 2-3. Днём 1 января прогнозируется минус 1-2, при этом осадков скорее всего не будет. В ночь на 2 января, в Санкт-Петербурге подморозит до минус 5-6. Днём 3 января –до минус 2-4. Потепление, по прогнозу синоптиков, ожидается в СПб 4 января, когда воздух прогреется до плюс 1. Однако, начиная с 5 января и уже до Рождества резко похолодает – синоптики обещают минус 7-9.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков на конец декабря и на Новый год

По прогнозу синоптиков, на Москву надвигается скандинавский антициклон. Со сменой ведущего потока уже сейчас в Европейскую часть России начинает поступать морозный воздух, а зима медленно, но верно восстанавливает свой утраченный авторитет.

При этом в пятницу, 27 декабря столица пока останется в полосе «безвластья». Как поясняют метеорологи, антициклонические воздушные массы ещё не успеют утвердить свои позиции в московском регионе, а тёплый атмосферный фронт пока его до конца не покинул. Поэтому завтра, по прогнозу синоптиков, сохранится облачная погода с пониженным атмосферным давлением и температурой воздуха от плюс 1 до минус 1. При этом существенных осадков по-прежнему не ожидается.

В субботу, 28 декабря регион окажется в переходной зоне между гребнем антициклона из Скандинавии и обширной циклонической депрессией, сформированной южнее 50 параллели и простирающейся от Средиземноморья до Арала через Чёрное и Каспийское моря.

В субботу влияние циклонов с юга подарит москвичам и гостям российской столицы немного снега. В ночь на воскресенье температурный фон в Москве понизится до минус 2-4, а выпавший снег повысит настроение, создав атмосферу предновогоднего праздника. Ближе к Новому году станет ещё немного прохладнее – даже в дневные часы может подморозить до минус 6. При этом с боем курантов вновь начнётся оттепель. В частности, по прогнозу Гидрометцентра, на погодных градусниках в Москве будет до плюс 4, ожидается мокрый снег и дождь.

Первый день 2020 года москвичи также встретят с аномальной оттепелью до плюс 5-6. И снова возможен новый климатический рекорд. Ранее самое теплое 1 января в Москве было зафиксировано в 1973 году, тогда воздух прогрелся до плюс 4,3.

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