Спецвыпуск: подводим итоги

На этот раз мы никуда не поехали, а вместе с нашим другом Яковом, уже по сложившейся традиции, собрались у елки, чтобы в преддверии нового 2020 года обсудить, что произошло за год в нашем проекте.

Также этим видео мы открываем новую рубрику, для которой еще не придумали название, так что если будут идеи, можете поделиться ими в комментариях под видео...

В этой рубрике мы будем снова обращаться к предложениям о сотрудничестве от героев проекта, и давать по ним комментарий. Мы решили это сделать потому что все те видео, которые есть на канале, с самого начала существования проекта, остаются актуальными и сегодня.

Поэтому если вас заинтересовали те предложения о сотрудничестве, о которых мы говорили в этот раз, присылайте свой отклик на электронную почту проекта