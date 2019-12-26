Стали известны сроки поставок Су-57 в войска

Как рассказал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, массовые поставки истребителей пятого поколения Су-57 в ВКС начнутся в начале 2020 года. Новость передает телеканал «Звезда». Руководитель сообщил, что будущий год станет решающим для «стабилизации авиастроительной отрасли».

«Надо ставить на крыло проект МС-21 – мы приступим к изготовлению первых серийных самолетов для авиакомпаний. Начнутся первые масштабные поставки для армии самолета пятого поколения Су-572», - рассказал Чемезов. Он подчеркнул, что столь ответственное задачи по-настоящему мобилизуют.

Напомним, 24 декабря под Хабаровском во время заводских испытаний потерпел крушение истребитель Су-57. Специалисты сделали вывод, что катастрофа произошла из-за самопроизвольной крутой нисходящей спирали, в которую вошел самолет. Все попытки пилота вывести из нее истребитель не дали результатов. Сам пилот остался жив, успев катапультироваться.