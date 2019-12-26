Стартап для космоса

Небольшая компания «Планар» запустила в Ижевске первый в России центр по 3D-печати комплектующих для проверки микросхем. Принтеры печатают комплектующие из керамо-наполненного пластика и термопласта. Подобного производства в России раньше не было. 3D-печать на порядок удешевляет стоимость производства сложных деталей, заметно ускоряет сроки производства и при этом позволяет значительно экономить трудовые ресурсы.

Больше половины таких деталей в Россию завозилось из Украины, США и Европы, и стоили они несколько тысяч долларов за штуку, а цена изделий «Планара» измеряется сотнями и десятками долларов.

Другой вариант производства, освоенный в России, — отливка таких деталей из металла, а после — обработка их на фрезерных станках. Это делает себестоимость производства сопоставимой с поставками из западных стран. Да и не все изделия можно произвести таким способом.

Другая проблема — поставка такой продукции занимала несколько месяцев. Производство «Планара» позволяет существенно сократить сроки поставок, до считанных дней.

Работа на космос

Любая микросхема состоит из тысяч элементов: транзисторов, процессоров и т. п. В бытовой технике микросхемы собирают без предварительного тестирования элементов. Испытания проходят уже готовые платы. Если один из элементов на такой плате сломался — ничего страшного, масштабы производства нивелируют процент брака: плату просто выкидывают. Дальше готовое изделие поступает к потребителю, и здесь тоже есть какой-то процент брака. Производителям проще заменить готовое устройство по гарантии. Все это закладывается в цену товара.

Космос и транспорт — отрасли, где цена ошибки на несколько порядков выше, нежели в бытовой электронике. Здесь нельзя допускать брак. Выход одного микроэлемента микросхемы из строя грозит многомиллиардными убыткам. На спутнике в космосе невозможно произвести ремонт, а в столкнувшихся поездах уже нечего ремонтировать. Именно поэтому перед тем, как собрать готовую микросхему для космоса, железнодорожников или нефтяников, каждый поступивший на сборку элемент проходит тестирование. Его проверяют на соответствие заданным характеристикам, на термальную устойчивость, на целостность элементов.

Для того чтобы снять параметры работы, каждый элемент необходимо подключить к плате, но сделать это нужно без пайки. В этом случае и используются контактирующие устройства. Такое устройство внешне выглядят несуразно — как небольшая пластмассовая шкатулка. Однако есть тонкости: у такой шкатулки должна быть ювелирная точность производства и разводки, при этом товар штучный, под каждый элемент должна быть своя шкатулка. Именно эти шкатулки из керамо-наполненного пластика и выпускает «Планар».

До 80% спроса на продукцию «Планара» формирует Ижевский радиозавод — легендарное предприятие, обеспечивающее космическую отрасль, ВПК, нефтяников и железнодорожников компьютерами и устройствами связи. Все это отрасли, где требуется сверхнадежность и устойчивость микроэлектроники к изменениям температур, ударам, агрессивной среде в виде повышенного давления и радиации.

Большие планы

Для «Планара» сотрудничество с ИРЗ — это возможность зарекомендовать себя на рынке. Однако планируется расширить спектр заказчиков. Например, из керамо-наполненного пластика можно выпускать пресс-формы для литья пластмасс и т. п.

«Микроэлектроника — одна из самых передовых и наукоемких отраслей промышленности. Фонд развития промышленности активно финансирует проекты этой отрасли. В 2019 году ФРП поддержал небольшой, но важный для региона проект компании “Планар” и предоставил предприятию 14,6 миллиона рублей, еще 6,3 миллиона рублей направил Удмуртский фонд развития предпринимательства. Общий бюджет проекта превысил 28 миллионов рублей», — рассказал директор ФРП Роман Петруца.

Аддитивный центр «Планар» в Ижевске — это три небольших помещения. В первом располагаются инженеры, которые создают модели сложных деталей. Здесь же находится 3D-сканер, с помощью которого можно оцифровать практически любое изделие. Второе помещение — это комната с несколькими 3D-принтерами, мойками и сушками. И третье —сборочное производство, где детали, напечатанные на принтерах, дорабатывают: гравируют их или сверлят микроотверстия. В этом же помещении происходит финальная сборка.

«Собственных средств в производство мы вложили порядка десяти миллионов рублей. Но это еще не финальная стадия. Следующий шаг после возврата средств — планируем покупать металлические станки, заниматься металлопечатью», — сообщил директор «Планара» Антон Корженков.

Уже в следующем году компания «Планар» планирует выручить около 30 млн рублей, что для мелкосерийного производства «более чем достаточно», — говорит Корженков. Он отметил, что за один месяц этого года выручка компании составила порядка шести миллионов рублей. «Пока на зарубежные рынки мы не выходили. В принципе, об этом можно разговаривать. Вопрос чисто коммерческий — что будет выгоднее для нас», — подчеркнул директор.

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