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«Газпром» и «Нафтогаз Украины» имеют разные подходы и продолжат переговоры

Москва, 26.12.2019

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины»  Юрий Витренко заявил о том, что российская и украинская стороны имеют разные проекты договора о транзите газа в Европу. «26 декабря команды «Нафтогаза» и «Газпрома» встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров. Каждая сторона имеет свои проекты договоров, а вот подписать нужно только один комплект. Собственно 26 декабря мы будем работать над общим вариантом. Еще раз подчеркну, что совместный вариант не означает, что предполагаются сплошные уступки с нашей стороны. Мы ни в коем случае не дадим уступить национальные интересы Украины. Надеемся, что нам удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс уже в пятницу, 27 декабря. Но если будет такая необходимость, работа будет продолжаться и на выходных», - написал Витренко на своей странице в Facebook.

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