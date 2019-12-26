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Умерла народная артистка СССР Галина Волчек

Москва, 26.12.2019
  • Умерла народная артистка СССР Галина Волчек

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В Москве на 87-м году жизни скончалась народная артистка СССР, театральный режиссёр Галина Волчек. Она умерла вечером 26 декабря в городской клинической больнице им. Боткина, куда была экстренно доставлена 23 декабря бригадой «Скорой помощи». Причиной госпитализации стали проблемы с сердцем. Однако позже выяснилось, что ситуация намного серьёзнее – у Волчек была диагностирована двусторонняя пневмония.

Минувшей ночью актрисе стала хуже, по данным СМИ она впала в кому и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Но несмотря на все усилия врачей, вернуть Галину Волчек к жизни так и не удалось.

О времени и месте похорон будет объявлено позже.

Наша справка

Галина Борисовна Волчек родилась в Москве 19 декабря 1933 года. В 1971-м она стала режиссёром театра «Современник», а затем и его худруком. Волчек сыграла в более чем 25 фильмах, среди которых такие культовые картины, как «Осенний марафон», «Берегись автомобиля», «Дон Кихот» и многие другие.

В последние годы Галина Волчек почти не снималась в кино и не участвовала в театральных постановках, работая лишь в качестве театрального режиссёра и руководителя московского театра «Современник».

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