В России в 2020 году вырастут цены на ЖКХ

Начиная со следующего года, в России поднимается цена на услуги ЖКХ, сообщает газета «Известия», ссылаясь на соответствующее распоряжение правительства. СМИ уточняет, что в среднем рост цен составит 4%.

Как сообщает ФАС, наибольший рост тарифов на коммунальные услуги ожидается в Чеченской республике - до 6,5%. Самый низкий индекс увеличения тарифов предусмотрен для жителей Ненецкого автономного округа - 2,4%.

В Москве и Московской области подорожание тарифов ЖКХ ожидается в среднем на 5%. Чуть меньше вырастут цены в Санкт-Петербурге – до 3,8%. В остальных регионах тарифы повысятся в зависимости от субъекта федерации от 3,6 до 4,9%. Сообщается, что пересмотр цен пройдет к лету.

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев потребовал разработать рычаги решения проблем с накопленными долгами потребителей услуг ЖКХ.