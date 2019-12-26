В Австрии упрекнули ЕС за отказ воплотить идеи Путина

Не поддержав идеи президента России Владимира Путина, озвученные в немецком бундестаге, Евросоюз потратил время зря, рассказал экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль РИА «Новости».

Дипломат рассказала, что ее впечатлила речь Путина перед немецкими депутатами, произнесенная им вскоре после теракта 11 сентября 2001 года.

Тогда российский лидер акцентировал внимание на европейской принадлежности России, однако, несмотря на это важнейшие решения в Европе принимаются без ее участия. Тогда Путин призвал отказаться от шаблонов «холодной войны» и стать равноправными партнерами «как европейской, так и мировой архитектуры безопасности». Но тогда немецкие парламентарии не среагировали на планы и идеи российского лидера, рассказала Кнайсль.

«Это очень досадно, потому что президент Путин своей речью, своими предложениями шагнул далеко вперед. Он был смелым, он выступил с предложением», - продолжила дипломат, которая уверена, что, не приняв новые идеи, «Европа просто впустую потратили время».