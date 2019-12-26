В Кремле оценили уходящий год

Год 2019 стал для сотрудников Кремля – периодом напряженной работы, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Каждый год наполнен событиями, которые вызывают трудности, а также радостными событиями», - цитирует ТАСС Пескова. По словам представителя Кремля, дело в пропорции этих событий, которая разная из раза в год.

«Главная цель нашей работы – повышение благосостояния граждан России», - добавил Песков.

По его словам, за уходящий год страна столкнулась с определенными трудностями, но при этом можно говорить о наступлении стабильности в плане макроэкономики.

«Общая стабильность обеспечена - нет и не может быть никаких сомнений», - добавил пресс-секретарь.

Что касается международной обстановки, то вокруг России сложилась «достаточно недружественное международное окружение», - рассказал Песков.

Комментируя информацию о мнении 60% россиян, что уходящий год «трудный и плохой для страны», представитель Кремля сообщил, что это скорее «эмоциональная оценка».