В Кремле рассказали, как Путин любит встречать Новый год

Глава президентской пресс-службы рассказал, как президент РФ Владимир Путин любит отмечать Новый год. По словам представителя Кремля, российский лидер предпочитает встречать этот традиционно семейный праздник в кругу своих родных и близких друзей.

«Но если, конечно, на это время у него нет никаких деловых поездок», – заявил Пеков в интервью телеканалу «Россия-1», выдержки из которого публикует агентство «Интерфакс».

При этом пресс-секретарь главы РФ напомнил, что Путину приходилось встречать Новый год в самых различных точках нашей огромной страны.

«Я вот помню, что он однажды в Хабаровске встречал Новый год», – рассказал руководитель его пресс-службы.

Но, как ещё раз подчеркнул Песков, если главе государства никуда не надо ехать, то с боем курантов наш лидер находится дома и празднует «очень скромно».

«Это его личное, свободное время, которое не так часто у него бывает», – резюмировал представитель Кремля.