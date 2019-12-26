В Кремле рассказали, примет ли Путин участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы президента РФ – рассказал журналистам, собирается ли российский лидер принимать участие в Мюнхенской конференцию по безопасности, которая пройдет в феврале 2020 года. По словам представителя, пока в планах главы государства такой поездки нет, передаёт РИА Новости.

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности ежегодно проводится, начиная с 1963 года. Инициатором проведения первой конференции стал публицист из ФРГ Эвальд-Генрих фон Клейст-Шменцин. Он руководил Мюнхенской конференцией по безопасности до 1998 года.

Участниками конференции в первые 30 лет были военные и политические лидеры государств членов североатлантического альянса, политологи и журналисты. С 1990-х годов в форуме также участвуют представители нашей страны и других стран Восточной Европы, а также Индии, Японии и КНР.