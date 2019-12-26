В Кремле заявили о готовности завершить строительство «Северного потока – 2»

Глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Пеков заявил, что Россия готова достроить газопровод «Северный поток – 2». По словам представителя Кремля, для этого есть определённые технические средства, которые позволят завершить работу над ним уже в обозримой перспективе. При этом Песков подчеркнул, что завершить строительство «Северного потока – 2» не санкции США не помешают, передаёт РИА Новости.

«Чем раньше мы завершим строительство газопровода, тем лучше», – сказал Песков в ходе ежедневной встречи с представителями СМИ.

Отвечая на вопрос одного из них, действительно ли у России есть собственный трубоукладчик, благодаря которому работа над газопроводом может быть завершена уже в ближайшие месяцы, пресс-секретарь президента пояснил, что конкретику он давать не будет.

«Скажу лишь, что действительно, есть определённые мощности, которые позволяют надеяться на то, что удастся завершить работу по строительству «Северного потока – 2» в ближайшей перспективе», – резюмировал Песков, добавив, что точные даты завершения строительства газопровода он пока назвать не может.