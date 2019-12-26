В Москве не исключили ответных мер на санкции против «Северного потока – 2»

Мария Захарова – официальный представитель российского внешнеполитического ведомства – заявила, что наша страна может симметрично ответить Вашингтону, который ввёл ограничительные меры против проекта газопровода «Северный поток – 2».

При этом она не стала пояснять, что это будут за ответные меры.

«Но как вы уже слышали от официальных лиц нашей страны, Россия всегда отвечает на такие недружественные выпады. К сожалению, такой подход, который называется симметричным или зеркальным, в качестве ответа никто ещё не отменял», – резюмировала Захарова.

Ранее сообщалось, что ограничительные меры США против российских газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» вступили в силу после того, как глава Белого дома Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в который включены средства на противодействие России в различных областях, в том числе на санкции против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

Тем самым Вашингтон требуют от всех западных компаний, которые участвуют в работе над этими проектами, незамедлительно прекратить это делать. При этом отмечается, что швейцарская компания Allseas, которая, например, занимается прокладкой труб «Северного потока – 2», уже вынуждена была приостановить работу над строительством до получения разъяснений из США.