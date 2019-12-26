В «Роснефти» назвали главную задачу отрасли нефтепереработки

Главной задачей отрасли нефтепереработки в России является уход от зависимости от импортных поставщиков-катализаторов, заявил в интервью РБК вице-президент «Роснефти» Александр Романов.

Топ-менеджер отметил, что данная задача – «вопрос энергобезопасности страны», поскольку в случае перебоев с поставками нефтепродуктов, в России остановятся не только заводы, но встанет каждый автомобиль.

На сегодня, по словам Романова, зависимость от импортных катализаторов составляет 60%, а еще несколько лет назад она была равна 100%.

«У нас работают два катализаторных предприятия - Ангарский и Новокуйбышевский заводы», - рассказал руководитель, который отметил, что «Роснефть» постепенно производит замену на катализаторы отечественного производства при помощи установок риформинга бензина.

Общая мощность производства катализаторов, включая Ангарский завод составляет 450 т катализаторов в год. Это не считая производства современных мощностей по регенерации катализаторов на Новокуйбышевском заводе катализаторов, которые составляют до 6 тыс. т в год.

Романов также подчеркнул, что на сегодня «Роснефть» рассматривает катализаторный бизнес как один из приоритетов, поскольку спрос на топливо растет из года в год. По прогнозам, через пару лет объем мирового рынка катализаторов прибавит примерно 10-15%, что составит , от $7,5 млрд до $8 млрд..