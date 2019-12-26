В России начались испытания тяжёлого вертолёта Ми-26Т2В

В нашей стране начались государственные испытания модернизированного тяжёлого вертолёта Ми-26Т2В.

По данным пресс-службы холдинга «Вертолёты России», в испытаниях, которые продлятся до конца следующего года, участвуют специалисты Минобороны. При этом отмечается, что испытания будут проходить на 4-х полигонах страны, передаёт РИА Новости.

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Ми-26Т2В имеет грузоподъемность 20 тонн. Он оснащён новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, который обеспечивает пилотирование крылатой машины в любое время суток, при любой погоде и в условиях огневого противодействия противника с выполнением автоматического полёта по маршруту.