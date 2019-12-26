В России в два раза подешевел мобильный интернет

За текущий год в России почти в два раза, на 48%, подешевел мобильный интернет, говорится в исследовании информационно-аналитического агентства Content Review. Речь идет об объеме в 1 гигабайт.

Аналитики уточняют, что Россия по данному показателю занимает шестое место в мире, а также является лидером по самой низкой стоимости безлимитных тарифов. В ходе исследования специалисты проанализировали услуги мобильного интернета в 50 странах мира с крупнейшим ВВП.

В среднем стоимость 1 гигабайта мобильной передачи в мире составляет 187 рублей, в России эта стоимость составляет 37,3 рубля, передает Content Review.

Лидером пятерки стран с самой низкой стоимостью мобильного интернета стал Иран, где 1 гигабайт стоит 3,8 рубля. Далее следуют Израиль (22,7 рубля), Казахстан (27,8 рубля), Египт (33,6 рубля) и Индонезия (36,8 рубля). Россия по дешевизне интернета находится на шестом месте.

Авторы исследования объясняют итоги исследования бедностью населения большинства стран-лидеров рейтинга, в которых граждане в принципе не могут себе позволить дорогие услуги.