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Юридическая отрасль развивается семимильными шагами

Москва, 26.12.2019
Сегодня инновационные решения появляются почти во всех бизнес-сферах и быстро становятся «своими» даже в самых консервативных областях. Юридические услуги не стали исключением, - скорее прекрасным примером, как диджитализация изменила и упростила рынок.
#Общество
  • Юридическая отрасль развивается семимильными шагами

Андрей Хорошилов, коммерческий директор Европейской Юридической Службы и Инна Караева, Romir

предоставлено пресс-службой

«Эксперту» коммерческий директор ЕЮС Андрей Хорошилов рассказал о трансформации юридической сферы, использовании инновационных Legal Tech-сервисов и правовой грамотности предпринимателей.

- Инновации стремительно меняют мир вокруг нас. Это касается и сферы юридических услуг. Как сегодня трансформируется рынок?

- Полностью согласен - юридическая отрасль эволюционирует и развивается семимильными шагами. Большую роль играют Legal Tech-сервисы. Я бы назвал их главными инновационными продуктами на сегодняшний день.

Разработка Legal Tech идет по двум основным направлениям: для клиентов и для внутреннего пользования. Так, сервисы для потребителей, которые обращаются за юридическими услугами, помогают сократить время решения проблемы, автоматизируют простые задачи - например, составление документов или подачу иска. Это позволяет клиенту быстро получить готовое решение, а юристу - более эффективно использовать свое время, заниматься действительно сложными задачами, требующими креативного подхода.

Legal Tech-сервисы для внутреннего пользования работают непосредственно внутри компаний. Это позволяет снизить издержки при обслуживании клиентов, уменьшить вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором. Инновационными юридическими продуктами пользуются не только специализированные фирмы: любой бизнес хочет сэкономить, а благодаря сокращению числа штатных сотрудников и автоматизации процесса сохранить "копейку" может любая компания.

Все эти Legal Tech-продукты меняют юридическую сферу в лучшую сторону. И вклад Европейской Юридической Службы недавно снова отметили - ЕЮС стала победителем премии «Время Инноваций 2019» в категории «Юридические услуги. Лидер рынка дистанционных юридических услуг».

А как профессионалы относятся к роботизированному коллеге? Довольны ли они таким сотрудничеством?

- Знаете, сначала работники презрительно и с усмешкой отзывались о Legal Tech. Но статистика показывает, что ежегодно на российском рынке юридических услуг решается около 40 млн кейсов физических лиц. И около 70% запросов повторяются. А значит, инновации взяли на себя рутинные несложные задачи.

Позже, когда юристы оценили по достоинству нового «коллегу» и поняли, что сервисы упрощают и ускоряют работу, у них появился страх. Профессионалы стали бояться, что Legal Tech вытеснит их с рынка труда. Но это не так! Креативные, сложные, многоуровневые задачи может решить только человек. Никакой искусственный интеллект не сравнится с "натуральным".

- Кто выигрывает в первую очередь от наличия Legal Tech-сервисов на рынке, - клиенты или юристы?

- Это взаимовыгодный процесс. От инновационных продуктов должны выигрывать все - и те, кто с ними работает, и те, кто ими пользуется в роли потребителя. Любая крупная юридическая компания, как и ЕЮС, рано и поздно приходит к понимаю, что невозможно развиваться только линейно, увеличивая лишь число офисов или специалистов. Во-первых, в стране просто нет такого количества профессиональных юристов. Во-вторых, это экономически невыгодно. Мы это поняли ещё в 2010 году. Тогда у нас было около 50 тысяч клиентов, сегодня - более 2 миллионов. Без Legal Tech-сервисов такой объем работы был бы невозможен.

- А сколько сегодня инвестируется в Legal Tech?

-  Если поднять общую статистику всех стран, то всего в 2018 году в Legal Tech было инвестировано около 1 млрд долларов. По итогам 2019 года сумма будет примерно такая же. Учитывая, что это общемировая цифра, ее нельзя назвать огромной.

Не могу сказать, что Россия впереди других стран, если говорить о Legal Tech, но перспектива, безусловно, есть. Нужно учитывать, что российский инвестиционный рынок изначально не такой большой, как западный.

- Чем отечественный рынок дистанционных юридических услуг отличается от зарубежного, кроме объема инвестирования?

- На Западе инновационные юридические продукты создаются, в первую очередь, для компаний - с целью помочь бизнесу, облегчить рабочий процесс, - то есть для внутреннего потребления. В России же, наоборот, в большей степени хотят привлечь клиентов, предложить им новые классные услуги и продукты. Одно другому, конечно, не мешает. Но мы все равно пока не достигли западного уровня инноваций.

Кроме небольшого (по мировым меркам) инвестирования, развитие Legal Tech в России тормозит уровень оплаты труда юристов. Я поясню: в нашей стране не очень высокие зарплаты, развитый бизнес может позволить себе содержать как минимум небольшой штат юристов. Это тянет назад, не даёт стимула развиваться, руководитель думает "я плачу средние зарплаты, у компании есть прибыль и результаты, а в инновации надо вкладываться, я не хочу рисковать". В странах с высоким уровнем зарплат и высоким налоговым обложением выгоднее включиться в разработку Legal Tech-сервисов, которые потом позволят сократить штат и существенно сэкономить. В России этот вопрос пока не стоит ребром.

- А как можно оценить уровень правовой грамотности предпринимателей в нашей стране?

- К сожалению, сегодня уровень юридической подкованности бизнесменов не очень высокий. Чаще всего это становится проблемой для малого и среднего бизнеса, - они хотят сэкономить на содержании юридического отдела, часто просто отказываясь от такой штатной единицы. И очень зря! Много сложностей возникает именно при регистрации бизнеса, расчете налоговых выплат, оформлении сотрудников. Не обращаясь к профессионалам, бизнесмены усугубляют проблемы. Поэтому очень хотелось бы донести до всех предпринимателей, что юрист, даже на аутсорсе, это один из китов вашего бизнеса! Это вклад, который обязательно окупится как минимум вашим спокойствием.

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