Банки анонсировали самое масштабное сокращение персонала с 2015 года

Крупнейшие кредитные организации по всему миру анонсировали сокращения своего персонала, которое может стать самым масштабным с 2015 года. Как пишет Bloomberg, это связано с попыткой сократить расходы на фоне замедления роста мировой экономики и перехода на цифровые технологии.

По данным агентства, которое ссылается на информацию самих банков, более 50 из них уже предупредили о грядущих увольнениях – в общей сложности работы могут лишиться почти 80 тыс. человек., что является максимальным показателем с 2015 года, когда под сокращение попали почти 92 тыс. персонала. При этом отмечается, что на кредитные организации Старого Света, которые испытывают дополнительную нагрузку в условиях отрицательных процентных ставок, приходится более 80% от всего объёма сокращений.

Лидером же по объёму возможных сокращений в Европе станет немецкий Deutsche Bank AG, находящийся в настоящее время в процессе реорганизации бизнеса. По информации Bloomberg, банк собирается до 2022 года уволить почти 20 тыс. своих сотрудников. В числе кредитных организаций, где запланированы массовые сокращения также называются банковская группа Julius Baer Group Ltd. (Швейцария), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (Испания) и многие другие.