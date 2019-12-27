Больше, чем поезд

Поезд №7 стоит на десятом пути Московского вокзала. Чтобы попасть на перрон, нужно пройти сквозь рамку металлоискателя и просветить багаж на ленте досмотра. Перед тем, как запускать пассажиров, по составу проходят служебные собаки. Полицейских и журналистов больше, чем провожающих. Тут и там пассажиров останавливают, чтобы записать интервью. К локомотиву не подойти – там установили камеры и свет для прямой линии с президентом. Атмосфера – торжественнее некуда, не хватает только оркестра.

Ровно в два часа дня состав трогается. Пока поезд медленно плетется по Питеру, в вагоне не смолкают телефонные звонки.

- Алле, Галиночка! Дотащила, добежала, доехала – уже еду, - выдыхает женщина в черном кардигане. - У меня плацкарт, новенький вагончик. Людей море! Смотри нас в новостях! Мне уже позвонила Танюшка: «Ты едешь в поезде?» - «Еду». - «А я по телевизору тебя уже смотрю!»

- Я давала интервью «Комсомольской правде»! – хвастается сыну пенсионерка из другого плацкарта. - Ну такие вопросы задавали... обычные. Что ждете, куда едете. Можно было как-то подготовиться, конечно.

- А мы дали интервью 1 каналу, - радостно рассказывает рыжеволосая пассажирка с нижней полки. - Я не шучу! Да там столько камер было! Бабуль, ну все, мы едем уже, все хорошо. Как мальчишки?

Кажется, я единственный человек в вагоне, у которого никто не взял интервью. Моему соседу Илье тоже есть чем похвастаться.

- Я самый первый пришёл, а тут Салима Зариф с «России-1»: «Вы первый, будем у вас интервью брать».

⁃ Самый первый - в вагоне?

⁃ Я вообще самый первый пришёл, часа за полтора. Ещё в поезд не пускали.

⁃ А зачем так рано?

⁃ А я из хостела выхожу, делать мне нечего, думаю, приду самый первый. Она мне говорит: «Стой здесь, никуда не уходи». У меня все в горле пересохло, я полчаса стоял, как дурак. Пока ждал, уже людей запустили. Так что я первый пришёл, а в поезд зашёл один из последних. Я-то хотел быть совсем первым. Жалко, будний день, не все по телеку увидят. Я ещё маме говорил: «Смотри, может, я ещё Путина увижу». Че-то не увидел. Даже лучше: в телевидение попал. Надо же, не думал, что я самый первый буду. Самый первый! Я конечно знал, что будет много СМИ, но чтоб настолько много. 7 просмотров, 1 лайк. Не то, чтобы мне так важны эти лайки...

Дарья Данилова

⁃ Но все-таки приятно.

⁃ Я удивляюсь, почему такое равнодушие у людей.

Илья достает из кармана телефон и проверяет, выложен ли уже сюжет с его участием. Прошел всего час с отбытия, сюжета пока нет.

Илье – 30. Он работает продавцом супермаркета в Астрахани. Поехать в Крым решил, когда узнал об начале продаж билетов. Конец декабря – горячая пора для магазинов. Обычно продавцам в это время взять отпуск почти нереально.

- Когда я сказал, что в Крым поеду, начальство говорит: «Ну ладно, раз в Крым, надо тебя отпускать». У меня даже была мысль в телекамеру сказать «спасибо» и Имя-Отчество. Но решил не мелькать.

Илья звонит маме - просит подставить на запись ближайший выпуск новостей. Мама оказывается не промах – уже все подготовила для записи.

По вагону проходит молодая улыбчивая проводница Светлана. В каждом отсеке она останавливается, чтобы произнести один и тот же заученный текст:

- Уважаемые пассажиры, в вагоне имеется чайная продукция, большой ассортимент. Вы можете приобрести сувениры не только для себя, но и для родственников. Есть также вагон-ресторан.

Мимо стучит каблучками проводница из другого вагона, будто сошедшая с обложки журнала. Грузный парень в шортах с боковушки долго смотрит ей вслед. Потом встаёт и идёт туда, куда ушла красотка. Перед купе проводника он долго мнётся, наконец стучит и спрашивает, где тут туалет.

Проводницы в первом крымском поезде – как на подбор. Хоть сейчас на дефиле. Красоток явно специально подбирали не только для обслуживания пассажиров, но и для удачных кадров. Что на перроне в кокетливых зеленых беретах, что набегу по вагону, да даже за мытьем туалетов – они украшают поезд. Большая часть бригады до этого работала на маршруте Москва – Санкт-Петербург. На крымский маршрут они перешли вместе с начальником поезда Александром Калеущенко.

Дарья Данилова

Начальник прославился прямо в момент отправления поезда. В Питере на перроне был организован телемост с Крымом. Путин, только что проехавший по мосту, должен был дать поезду отмашку – разве может тронуться поезд без команды президента? Трансляцию вел Первый канал. Все шло строго по сценарию: президент скомандовал, поезд тронулся. Сценаристы не учли одного: начальник Калеущенко и директор компании-оператора «Гранд Экспресс» так и остались стоять на платформе под прицелом камер, пока их поезд красноречиво отчаливал в прекрасное далеко.

Рядовые пассажиры пропажу первого лица не заметили. Не знала о ней и бригада. Проводник Саша, на ходу закрывая дверь вагона, удивленно покрутил в руках рацию внутренней связи: «Странно, почему начальник поезда не сказал провожающим выйти из вагона? Забыл, что ли?»

Как бы то ни было, вскоре Калеущенко уже сосредоточенно ходил по вагонам вверенного ему поезда, контролируя работу бригады и справляясь у пассажиров, все ли их устраивает.

⁃ И что, вы даёте интервью, и тут поезд отходит? – спрашиваю я Александра, поймав его на пути к тамбуру.

⁃ Да, немного неловко получилось, - виновато улыбается начальник.

⁃ Переживали?

⁃ Да нет, были уверены, что догоним. Поезд без нас точно не приедет в Севастополь. Мы через остановку отловили поезд, на станции Угловка. Наш поезд туда прибывает в 17.13, а мы приехали в 16.30.

⁃ Разве Сапсан там обычно останавливается?

⁃ Сделал остановку.

⁃ Сапсан специально для вас сделал остановку?!

⁃ Ну, не будем об этом... - смущается начальник.

Вот она, железнодорожная солидарность – Сапсан на скаку остановит.

Подстаканники

Билеты на «Таврию» начали продавать 8 ноября. Уже через несколько дней купейные места смели подчистую, а в плацкартах не осталось нижних полок. На четвертый день продаж я отхватила одну из последних нижних боковушек.

Такой ажиотаж устроили, конечно, не только те, кому срочно приспичило ехать в Крым. Большинство из тех, с кем я разговаривала, купили билеты, просто чтобы стать частью исторического момента. Для многих целью стал не Крым, а поезд в Крым. Одни собираются погулять по морю пару дней и улететь домой, другие уедут восвояси прямо в день прибытия. Мой сосед Илья устроил себе двойное приключение: он едет на первом поезде в Крым, чтобы днем того же дня сесть на первый поезд из Крыма. И таких, как он, немало.

Помимо участия в историческом событии, пассажиров на «Таврию» заманивали и другими бонусами. Легенды о привилегиях первых пассажиров быстро разносятся по составу. Кто-то слышал, что вечером будут бесплатно кормить ужином, а в Крыму устроят бесплатную экскурсию на винзавод Массандра. С дегустацией, конечно. Ходят и мрачные предположения – о том, что пассажиров первого поезда на Украине объявят персонами нон-грата. Но если эти версии еще вызывают сомнения, то в одном пассажиры уверены на 100% - в подстаканниках.

Дарья Данилова

Когда граждане только паковали чемоданы, а состав укомплектовывали новыми одеялами и подушками, в СМИ прошла новость: всем пассажирам первого поезда в Крым подарят фирменные подстаканники. И ладно бы это были обычные подстаканники, в которых подают чай в поездах. Но на этих выгравировали Крымский мост и идущий по нему поезд. А это уже совсем другое дело. В общем, рассказав всем родственникам о розданных интервью, пассажиры вспоминают о самом главном.

- Они что, уже кому-то подстаканники дают? Я видел женщина с подстаканником прошла. А нам почему не дали? – переживает Илья, когда мимо проходит пассажирка, взявшая у проводника чай.

Мимо пробегает проводница.

- А можно узнать? – окликает ее Илья. - Я вот читал, что подстаканники будут дарить…

- Чуть позже, - вежливо отрезает девушка, уносясь вдаль.

В своем предвкушении Илья не одинок. Проводник Саша проходит мимо с картонной коробкой такого размера, в который идеально поместится подстаканник.

- Так, вы это куда несёте? – останавливает его пожилая дама с аристократичными нотками в голосе.

- Продавать, - замирает Саша.

- Никакого продавать! – командует дама. – Нам их должны раздавать их бесплатно. Так как вас зовут? Завтра я напишу в интернете, и вы прославитесь по всему Союзу. Советских социалистических республик.

Саша, словно оправившись от чар, все же уносит коробку на продажу, но даму, как поезд в Крым, уже не остановить:

- Я слышала, как этот, с 35 места, подошёл к нему и говорит: «Сделай для меня». Это что за постановка вопроса?!

Саша проходит обратно уже без коробки.

- Александр, завтра об этом будет вся Россия знать, - отвешивает дама.

- О чем? О том, что я по просьбе продал человеку подстаканник?

- Да. И о вашей личной договоренности.

Саша укрывается в своем купе, а дама и ее соседки начинают разрабатывать план действий. Лежа на боковушке, аристократичная дама в черном платке заправляет народным восстанием.

- В соседний вагон уже дали, - говорит информированная дама. - Я думаю, надо спросить у начальника поезда. Он обычно бывает в пятом вагоне, кажется.

⁃ Да ну, идти еще… - тянет ее соседка, рыжеволосая женщина с вышивкой.

- С какой стати мы должны ходить? - опоминается дама. - Дело не в подстаканнике - дело в принципе. Кто об этом писал? РИА Новости? Вот туда и напишем. Стыдно сегодня заниматься махинациями. Махинации самые настоящие! Пустили подстаканники в продажу! Завтра придут интервью брать - все скажем.

Всех проходящих с белыми фирменными пакетами «Таврии» дама и ее соседка сканируют и подозревают в страшном. Бабушка с короткой стрижкой предлагает поставить шлагбаум. Мимо проходит проводница из другого вагона. Ее тут же берут в оборот.

⁃ Девушка, а где наши подстаканники?

Кажется, это уже не первый подобный вопрос. Проводница отвечает голосом, не терпящим возражений:

⁃ Сейчас придёт Оксана - такая девушка с пакетами, будет раздавать подарки. Она отвечает за сувениры.

⁃ Так, ваше имя, - не менее твёрдо требует дама.

Девушка молча разворачивается и уходит по коридору. Дама кричит ей вслед, но та будто не слышит.

- Коррупция даже здесь, - констатирует мужик в шортах.

- А вы почему молчите? - переключается дама на других пассажиров.

- Ну зачем же сразу поднимать скандал? Щас тихо-спокойно разберёмся, - говорит Илья, словно сам не сгорает от ожидания подстаканника.

Наконец дверь вагона распахивается и на пороге появляются два парня и девушка с подарочными пакетами. Они проходят в дальний конец вагона.

- Здравствуйте, мы для вас приготовили подарки, - это пресс-секретарь «Гранд Экспресса» Оксана. Она протягивает пакет мужчине на нижней полке, но тот бурчит что-то неприветливое.

⁃ Давайте мы будем вежливо себя вести. Держите, пожалуйста. Вам не нужны подарки?

⁃ Мне не нужны наушники, - говорит мужчина.

⁃ Хорошо, у нас есть зарядное устройство, - не сдается Оксана.

⁃ А подстаканники есть?

⁃ Там какую-то фигню дают, - шепчет мужик в шортах.

⁃ Понимаете, мы подстаканники стараемся дарить пенсионерам, - объясняет пресс-секретарь.

⁃ Зарядное устройство в поезде пригодится! Разрядится телефон - а вы его зарядите, - убеждает другой сотрудник компании.

Но ни зарядные устройства, ни наушники никого не интересуют. Все хотят подстаканники. Перед лицом обмана обделенный народ сплачивается так, как вставал на смертный бой в 41-м году. Сотрудники фирмы раздают оставшиеся подстаканники. Последний экземпляр достается даме-предводительнице протеста. Ее соседки, которым предлагают наушники, подхватывают знамя революции:

- Нет, нам нужны подстаканники!

Оксана обещает принести еще и поскорее ретируется из вагона.

⁃ Справедливость восторжествовала, - успокаивается дама.

⁃ У нас ещё не восторжествовала, - замечает ее соседка.

⁃ А вы поднимите свой голос, - рекомендует дама. - А пока можете посмотреть на мой подстаканник. Стоило только поднять хайп. Посмотрите, какая красота! Вы тоже имеете право хотеть. Нас всех обязаны наградить, обязаны!

⁃ За что наградить?

⁃ А за то, что мы рискуем. Я считаю, что каждый пассажир этого поезда рискует. Те, кто едет в этом поезде, это потенциальные герои. Когда по мосту поедем, кто знает... В стране обстановка напряжённая.

К даме тут же стекается очередь из желающих прикоснуться к реликвии. Внутри темно-синей коробки на бархате оказывается не только фирменный подстаканник. Тут же лежит чайная ложка и стакан – да не затрапезный граненый, а узорчатый, хрустальный. Ставки тут же вырастают.

Дарья Данилова

- Я, конечно, этот стакан подарю детям, - безразлично говорит хозяйка презента, будто не она только что вела бой. - Мне он не нужен, а им будет память.

Возвращается Оксана с пакетами. Вокруг нее собирается плотная толпа. Подстаканников в них явно меньше, чем претендентов – в вагоне. Рыжеволосой женщине с вышивкой предлагают наушники.

- Нет, я требую подстаканник.

- Подождите, это же подарок! Мы позаботились и подготовил для вас подарки. Мы просим вас с пониманием к этому относиться. И если вы не хотите...

- Оксаночка, я вас очень прошу. Я уже пожилая, мне 44 года.

⁃ Прекратите, пожалуйста, - сдерживается из последних сил Оксана. - Требовать с нас подарок - это странно.

⁃ Нет, я не требую, но если всем дают, я тоже хочу.

Соседка буквально вымучивает из Оксаны подстаканник.

⁃ Я тоже пенсионер, я тоже пенсионер! - начинается с разных сторон. Подстаканники снова заканчиваются.

⁃ Это имиджевые риски!

⁃ Вы что телевизор не смотрите?

⁃ Ужасная организация!

⁃ Все было афишировано! - распаляется народ.

⁃ Жаль, что пресс-конференция Путина уже прошла. Там бы обязательно задали вопрос про подстаканники.

⁃ Мы будем жаловаться!

⁃ На что жаловаться? На то, что вы получаете бесплатный подарок, и он вам не нравится?

⁃ Я может специально ради этого подарка купил билет на поезд! – заявляет мужик в шортах.

⁃ Хорошо, давайте я к вам завтра с утра вернусь. Сейчас подстаканников нет, но я что-нибудь придумаю, - сдается Оксана, будто у неё в купе есть маленький станок для чеканки.

Даже после обещания рассерженные пассажиры продолжают грозить публикациями в интернете, интервью журналистам и даже судом. Оксана, кажется, понимая, что против лома нет приема, раз за разом повторяет, что придёт завтра утром с подстаканниками. Все это напоминает разговор глухого с немым.

⁃ Мы же хотели всем угодить, - оправдывается Оксана. - Вот там ехали девочки-студентки, им эти подстаканники не нужны, они наушники попросили.

⁃ Какая связь между наушниками и открытием железнодорожного моста? - придирается мужик в шортах.

⁃ Вы знаете, нам просто обидно, - говорит женщина из середины вагона. - На всю страну раструбили, а теперь все испортили.

⁃ Мы такие счастливые ехали на этот поезд, - поддерживает мужчина. - А вы вот этим куском железа и стекла испортили нам всем настроение.

Оксана снова извиняется, но, кажется, ее никто уже не слышит.

Пока пассажиры развлекают себя «подстаканниковой революцией», за окном начинают мелькать знакомые пейзажи: МЕГА Химки, Останкинская башня, Рижский вокзал. У «Таврии» нет остановки в Москве, хотя поезд проходит практически через центр столицы. Проехав мимо Рижского вокзала, состав останавливается на станции Николаевка – сразу за Рижской эстакадой. Мы стоим на запасных путях почти час, но ни выйти из вагона, ни сесть в поезд нельзя.

Этим утром я специально села в Сапсан, чтобы успеть к отправлению «Таврии». Если бы крымский поезд останавливался в Москве, я бы сэкономила 14 часов. И таких, как я, в поезде немало. Чтобы сесть в «Таврию», всем им пришлось выкручиваться по-своему. Одни добирались до Питера, другие – похитрее – ловили состав в Рязани. Это следующая остановка после Москвы. Причина такой головоломки - в системе железнодорожных развилок, объяснил мне Кирилл Балберов, автор блога «1520. Все о ж/д»:

⁃ Есть много поездов из Петербурга, которые идут через Москву, но не делают в ней остановку: и на Адлер, и на Казань, и на Астрахань. Это потому, что нет возможности завезти их ни на какой вокзал. Грубо говоря, рельсы так проложены, что ни на один вокзал, который умеет принимать проходящие поезда не заехать из Петербурга так, чтобы потом поехать на Рязань. В теории это возможно, но чтобы потом выйти на нужный путь, придется сделать крюк. Кстати, до 2014 года питерский поезд в Крым останавливался в Москве, но потом шел на Белгород.

Петиция

Утром на станции Лиски поезд делает первую большую остановку – не считая двух других, которые были глубокой ночью. На перроне «Таврию» встречают человек двадцать с Андреевским флагом и Военно-морским флагом СССР. Они специально пришли на вокзал, чтобы посмотреть на первый крымский поезд. Из колонки играет «Легендарный Севастополь». Лисинцы и пассажиры братаются, фотографируются и скандируют: «Крыму – ура!» Старые моряки в фуражках Балтийского и Тихоокеанского флота говорят, что не смогли усидеть дома в такой день.

- Это наша земля. Все мы моряки. Как не встретить?

На станциях материковой России встречать поезд будут на многих станциях. Где-то будут просто махать и снимать состав на телефоны, где-то выстроятся в ряд официальные лица. Но такой трогательной встречи, как в Лисках, не будет нигде. Впрочем, пассажиры поезда и сами устраивают себе теплый прием. На каждой большой остановке из вагона выходит гармонист, и начинаются песни и танцы. А один из пассажиров наряжается в Деда Мороза и ходит по составу с поздравлениями.

Думаете, за всеми этими встречами народ забыл о подстаканниках? Не тут-то было! Стоит поезду отбыть от платформы, как тема возвращается.

- Я думаю так, - рассуждает мужик в шортах. - Они заготовили 600 стаканов, видят, что тут все не организовано. А дальше начальнику поезда отсыпать, проводница вон два пакета подстаканников понесла, машинистам подарили - вот и не хватило на нас.

С самого утра весь вагон сидит в ожидании. Обещанное Оксаной «приду утром» все откладывается и откладывается. Нет ее ни в 10 утра, ни в 11. В полдень от плацкарта к плацкарту начинает ходить высокий бородатый парень в синей футболке. Это Саша, предприниматель из Беларуси. Кажется, один из немногих, кто едет в Крым не из праздного интереса, а по делам. В руках у Саши – листок с начерченной схемой вагона.

⁃ У вас сколько человек едет? Вам подстаканники дали?

⁃ Пятеро, и никому не дали.

Парень помечает на схеме места тех, кому не досталось подстаканника. Цифрой отмечены те, кто не получил - их 29. Кружком – получившие, их 12. Есть еще пустые места – это черточки. «Общество требует равноправия и справедливости!» - подписано сбоку. Каждый, кто ждет равноправия и подстаканник, ставит под петицией подпись.

⁃ Мне-то выдали, но мне за людей обидно.

⁃ А как вам выдали? Вы же не пенсионер!

⁃ Я ходил, ходил к ним - и получил.

⁃ Требую провести референдум о воссоединении нас с подстаканниками, - заявляет Илья.

⁃ Вот мы собрали инициативную группу, хотим отнести список в пресс-службу.

Саша отправляется отдать петицию Оксане, я увязываюсь за ним. Из хвоста состава мы идём в середину - в штаб. Оксана встречает нас в своем купе, лежа под одеялом в майке Супермена.

⁃ Заходите, мне что-то нехорошо. Перенервничала, видимо, от негатива этого. Так, что это?

⁃ Это коллективное требование, - начинает Саша.

⁃ Ну прекратите это - требование. Вы не можете требовать, - устало вздыхает Оксана.

⁃ Так люди только об этом и говорят, целый вагон!

Оксана смотрит список.

⁃ Весь вагон с самого утра - только об этом! Даже надоело.

⁃ Вы уже сами устали, да? - ищет поддержки Оксана. - Смотрите, есть вот такие подстаканники, без ложки.

Оксана показывает скромную картонную коробочку. Внутри - ни бархата, ни хрусталя, ни ложки. Зато есть подстаканник.

⁃ Такие всех устроят, - уверен Саша.

⁃ Щас тогда мальчики возьмут и разнесут. Я не хочу туда идти.

⁃ Не ходите, вас там съедят, - советую я.

⁃ Просто такое отношение... Мы же не хотели ничего плохого. Почему-то такая проблема возникла именно в вашем вагоне. В остальных вагонах люди не отказывались от наушников и зарядок, наоборот – даже рады.

⁃ Мне уже самому неловко, - признается Саша, когда возвращаемся в свой вагон. - Я-то получил. Мне в моем купе женщина говорит: «Как это так, вы же получили, а жалуетесь».

⁃ Ну вы же за других боритесь.

⁃ Несправедливость меня толкает. Вот сидит дед рядом со мной. Он не пойдет никуда, конечно.

Уже затемно в вагон приходит Оксана. В руках у нее – грозди пакетов. Первым подстаканник вручают ветерану железной дороги Григорию. Григорий отходит в сторонку.

⁃ Я не брал стакан из их рук, - шепчет он мне. - Попросил Сашу мне его дать, клянусь. Это дело принципа. Нельзя у этих людей брать.

⁃ Так это же от них подарок.

⁃ Но через добрые руки - через Сашу. Я ему сказал спасибо.

Оксана проходит по вагону и спрашивает каждого претендента на подстаканник, подписывал ли он петицию. Те, кто отказался подписать, остаются без презента. Те, кто хочет получить подстаканник, должны вернуть уже полученные зарядки и наушники. Большинство так и делает. Последним на пути пресс-службы становится наш плацкарт. Илье не хватает подстаканника. Оксана просит его зайти к ней позже.

⁃ Кстати, я читала ваш пост, - вспоминает Оксана. - У нас нет никаких избранных. Мы все вместе едем на одном поезде.

Оксана уходит, а Илья расцветает:

⁃ Как быстро! Вчера Вконтакте написал, что подстаканники дают только избранным, а она уже прочитала! Из своих никто не лайкает, а пресс-служба прочитала.

Признаюсь в слабости: я тоже меняю наушники на подстаканники. В конце концов, и журналисту ничего человеческое не чуждо, даже любовь к халяве.

Великая декабрьская подстаканниковая революция окончена победой. Люди по всему вагону любуются чеканкой Крымского моста. Сашу признают национальным героем.

- Вы своим поступком доказали: под лежачий камень вода не течет! – жмет ему руку мужчина в возрасте.

Крымский мост

После ужина по составу снова проходит начальник поезда. Рассказывает, что проезд по Крымскому мосту начнется в 2.10 и займет двадцать минут. Пассажиры обсуждают, как подготовиться к историческому моменту: с какой стороны будет лучше вид, на что снимать и как не заснуть. Хотя большинство пассажиров – люди немолодые, спать не будет никто. Как же пропустить такой момент? Сразу несколько человек заранее подходят к проводникам с просьбой погасить свет в вагоне перед мостом - чтобы на фотографиях не было бликов от ламп.

В нашем плацкарте все готово заранее. Фотограф Леша забирается на верхнюю полку и растягивает над собой плед, чтобы точно избежать брака. Мы с моей соседкой Юлианой занимаем лучшие места у окна. Илья борется со смартфоном, который то и дело зависает.

⁃ Удивительный у меня телефон, - жалуется Илья. - Пишу «Крымский мост», а он заменяет на «Украинский мост».

⁃ Это происки врагов, - шутит Леша.

⁃ Разбейте его, - смеется Юлиана.

В два часа ночи поезд останавливается на станции Тамань. Это последняя станция на материке. По окнам нещадно хлещет дождь. Всю дорогу было сухо, а тут, в самый ответственный момент, такая подлость. И хотя надежда на грандиозные снимки тает на глазах, мы все равно замираем окна, вооружившись телефонами и фотоаппаратами. Поезд медленно отъезжает от перрона.

⁃ Леша, вы табло сфотографировали? Я как-то не изготовилась, а там надпись светилась «Севастополь», - расстраивается Юлиана.

Поезд набирает скорость, и на столе начинает истерично дребезжать о стенку стакана ложечка.

— Так, вы это уберите, у меня же видео, - строго говорит полковнику в отставке Юлиана.

Из колонок, кажется, впервые за время в пути едва слышно играют позывные и звучит приглушённый голос. То ли начальника поезда, то ли проводник Саша объявляет: «Уважаемые пассажиры, через несколько минут мы начнём следование по Крымскому мосту».

Железнодорожное полотно постепенно поднимается гораздо выше автомобильной линии. Наконец внизу начинает чернеть вода Керченского пролива. Мы на мосту. Несколько редких машин специально замедляют ход и едут параллельно поезду, чтобы запечатлеть момент с другой стороны.

⁃ Ну что там впереди, видно арку? – спрашивает Юлиана. Леше сверху видно лучше, чем нам.

⁃ Пока нет.

⁃ И кота не видно? – имея ввиду живущего на Крымском мосту кота по кличке Мостик.

⁃ И кота.

⁃ Кот нам должен лапкой махать, как кот Бегемот. Представляете, мы ведь тут первые едем! – восхищается Юлиана. - До нас только Путин ездил. Следующие после Путина.

⁃ «Первый после Бога» - помните такой фильм?

Вместо кота, на мосту нас встречает еще одна неприятность – фонари. Низкие фонари с яркими лампами холодного белого цвета светят прямо в окна плацкарта. Я специально засекаю секундомер. Фонари появляются в окне каждую секунду. По одному с обеих сторон. За двадцать минут с одного берега на другой - это 2400 вспышек. Наверняка снаружи это выглядит красиво. Но ехать под такую светомузыку в вагоне просто невыносимо. Авторы явно перестарались. В сочетании с дождем фонари ставят крест на любой фотосъемке из поезда.

В воде начинает отражаться синяя подсветка. Это светится триколором арка Крымского моста.

⁃ Все, начинается! - сосредоточено говорит Леша, и затвор фотокамеры начинает щёлкать без остановки.

⁃ Урааа, подъезжаем к арке крымского моста! На первом поезде Санкт-Петербург - Севастополь, - комментирует Юлиана исторический момент на видео.

В отличие от всего Крымского моста, арка пролетает буквально за несколько секунд. После пассажирам остаются только бьющие по глазам лампы и автомобильная дорога в оранжевом свете огней, да через несколько минут мелькнёт далеко позади расцвеченная в триколор арка и тут же скроется за высоким забором. Все, исторический момент пройден.

У Леши навороченный профессиональный фотоаппарат. За 20 минут на мосту он сменяет два объектива. Но и это не помогает: дождь, ночь и фонари размывают картинку до качества старенькой мыльницы. Я снимаю мост на телефон, и результат примерно тот же. Толковых фотографий не получается ни у кого из нашего отсека.

Но даже это не портит настроение пассажиров. Весь вагон возбужденно гудит, будто и правда стал свидетелем чего-то важного. Двое пенсионеров, которые еще недавно спорили о том, наш ли Крым, теперь радостно поздравляют друг друга.

- Это лучше, чем любая новогодняя ночь! – заявляет старичок.

- Абсолютно, это какая-то фантастика! – восхищенно подтверждает старушка.

Все-таки «Таврия» - больше, чем поезд из пункта А в пункт Б. Эта ночь объединяет пассажиров так, как не смогли объединить даже подстаканники. Независимо от возраста, мировоззрения и политических взглядов, люди чувствуют свою причастность к великому моменту. О нем они будут рассказывать внукам, о нем напишут в мемуарах.

Встреча в Севастополе

К утру наши ряды редеют. За ночь поезд делает остановки на нескольких крымских станциях, и на каждой кто-нибудь выходит. Вот вышла из вагона аристократичная дама, а вот катят перрону чемоданы старичок и старушка.

И на немногочисленных остановках, и на крошечных полустанках, мимо которых поезд проносится не глядя, нам снова машут с перронов. Местные жители снимают поезд на телефон, машут руками и молча смотрят на проносящийся мимо поезд. Если в городах материковой России «Таврию» встречали просто из интереса, то для Крыма это действительно важное событие. Поездов дальнего следования здесь не видели 5 лет. Это – связь с родственниками, возможность путешествовать, а для кого-то - вообще единственный способ поехать в Россию.

В девять утра поезд останавливается на станции назначения. Такой встречи, как в Севастополе, мы не видели нигде. Посмотреть на поезд собралось несколько сотен человек. Севастопольцы занимают большую часть перрона и весь мост над путями. Пассажиров встречали с цветами, шариками и шампанским. А у здания вокзала выстраиваются в шеренги Ансамбль Черноморского Флота. Моряки в бескозырках лихо запевают «Катюшу» и «Легендарный Севастополь», а под их песни кружатся в парах участники Севастопольского офицерского бала.

- Такой великий праздник, нельзя было не прийти! – перекрикивает хор и оркестр пенсионерка Полина Яковлева. - Да севастопольцы ждали этого пять лет и каждый раз с грустью смотрели на вокзал. Думали только о том, когда же он наконец возродится. Тут только электрички на Симферополь ходили всего два раза в день. Так что мы были изолированы. А тут такое счастье!

На прощание пассажиры «Таврии» обнимаются, диктуют другу другу номера телефонов и обещают еще обязательно встретиться. Над перроном гремит «Севастопольский вальс».