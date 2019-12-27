В партии Зеленского хотят изменить «формулу Штайнмайера»

Заместитель руководителя пропрезидентской парламентской фракции «Слуга народа» Максим Ткаченко заявил, что Украина надеется внести изменения в «формулу Штайнмайера». «Мы хотим этот закон (об особом статусе Донбасса - Экспрет) перезапустить, ведь после последней встречи в Париже стало понятно, что мы сможем сдвинуть позицию Российской Федерации. У нас появилось новое окно возможностей на этом треке. В детали этого процесса посвящены дипломаты, но по той информации, которая проскакивает, появляется надежда, что «формула Штайнмайера», лежащая в основе действующего закона, сможет немного трансформироваться».

По итогам парижской встречи лидеров России, Украины, Франции и Германии в «нормандском формате» стороны подписали коммюнике, в котором говорится о необходимости инкорпорировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство. «Формула Штайнмайера» предусматривает проведение местных выборов на Донбассе под наблюдением ОБСЕ, что послужило бы стартом для действия закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе.