Глава РУСАДА рассказал о процедуре оспаривания решения WADA

Юрий Ганус – глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) – рассказал журналистам, какой пакет документов был отправлен WADA с решением о несогласии с вердиктом исполкома этого агентства. По его словам, среди документов, уведомление о несогласии РУСАДА с санкциями WADA, передаёт РИА Новости.

«Письмо-уведомление было утверждено на собрании учредителей, – пояснил Ганус. – Я счёл необходимым направить также своё письмо с разъяснением».

Глава РУСАДА также рассказал, что было отправлено письмо офицера по этике, а также протокол общего собрания Российского антидопингового агентства, на котором было основано данное решение.

Согласно установленной процедуре, теперь WADA должно передать данный спор между сторонами в Спортивный арбитраж (CAS), где WADA будет выступать в качестве истца, а РУСАДА - в качестве ответчика.

Ранее сообщалось, что исполком WADA на заседании, которое состоялось 9 декабря в швейцарской Лозанне, единогласно одобрил рекомендации комитета агентства отстранить Россию на четыре года от участия во всех спортивных международных соревнований, в том числе в Олимпийских игр и на чемпионатах мира.

Таким образом, наши спортсмены не смогут участвовать под государственным флагом на летних Олимпийских играх-2020 в Токио и зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. При этом допуск «чистых» российских спортсменов до соревнований будет осуществляться в индивидуальном порядке.

Напомним, поводом для скандала стали выявленные WADA несоответствия в базе данных Московской антидопинговой лаборатории за 2012–2015 годы.