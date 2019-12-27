Курс доллара пошел на разворот

В четверг курс рубля развернулся вниз и к доллару, и к евро. И это после ощутимого роста в предыдущие дни.

Так, по данным на 19:00 мск, на закрытии основной торговой сессии Московской биржи, курс доллара составил 62,23 руб., что на 38,25 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Солидно подорожала и единая валюта ЕС – курс евро составил 69,06 руб., прибавив за день сразу 37,25 коп.

По мнению экспертов, рубль вчера заметно подешевел к доллару и евро на фоне фиксации прибыли после мощного роста предыдущих дней, когда спрос на рублевую ликвидность был обеспечен подготовкой к пику налоговых выплат декабря. При это в четверг активность торгов выросла в связи с возобновлением работы биржи США при том что большинство рынков Старого Света до сих пор закрыты из-за рождественских каникул.

Тимур Нигматуллин из «Открытие Брокер» полагает, что курс рубля вчера ослаб к доллару и евро в том числе и из-за возвращения на валютный рынок американских биржевых игроков.

«25 декабря был праздничный день в католических странах и российский рынок торговался в одиночестве, поэтому на «тонком» рынке нацвалюта росла словно на дрожжах. При этом локально поддержку рублю оказывали и мировые цены на «чёрное золото», а также налоговый период», – пояснил аналитик.

Сейчас же, как подчеркнул Нигматуллин, по мере возвращения ликвидности на рынок, эффект «тонкого» рынка нивелировался и курс рубля заметно подешевел. Но думаю, что это только начало. В дальнейшем велика вероятность того, что курс доллара может ещё до конца этого года укрепиться до уровня 65,00 -65,30 руб., особенно учитывая тот факт, что российский Минфин не проводил на этой неделе аукционы по размещению ОФЗ и накануне новогодних праздниках может быть повышенный спрос на долларовую ликвидность, – отметил он.

Между тем, некоторые аналитики полагают, что на курс рубля вчера негативно повлияло заявление главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина о том, что укрепление национальной валюты не обязательно является поводом для оптимизма, так как оно связано со сжатием внутреннего спроса.

«Я бы не сказал, что так укрепляющийся рубль – это большой оптимизм, – прокомментировал ситуацию чиновник. – Это знак очень низкого спроса во внутренней экономике. Укрепляющийся рубль – это хорошо, когда он происходит из быстрорастущего производства. Когда же речь идёт о слабом спросе, то такое укрепление рубля показывает, что мы добиваемся результатов, но внутри страны существуют более высокие требования».

Возможно это совпадение, но сразу после этих слов, курс рубля возобновил снижение на фоне резкого падения предложения долларов и евро.

Если всю первую половину недели биржа одномоментно фиксировала заявки на продажу до 150 млн долл., то в четверг предложение сжалось до 40 млн долл. На торгах евро предложение сжалось вдвое: вместо типичных 20 тыс. лотов к 18:44 мск оно упало ниже 9 тыс.

Как считает аналитик Сбербанк CIB Юрий Попов, экспортеры, которым нужно было рассчитаться с бюджетом по декабрьским налогам, продавали валюту на бирже до 15:00 мск среды. После чего приток «сырьевых долларов» иссяк, и на отметке 61,50 руб. «активизировались покупки со стороны локальных инвесторов и физлиц».

«В результате этого доллар и евро вчера поползли вверх. И судя по всему на отметках четверга сегодня они не остановятся», – резюмировал он.