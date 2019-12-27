Лавров объяснил активизацию США в борьбе с «Северным потоком-2»

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью агентству РИА «Новости», санкции США против газопровода «Северный поток-2» - это наглое и циничное вмешательство в дела европейского бизнеса.

Ранее в декабре американский президент Дональд Трамп поставил свою подпись под оборонным бюджетом на 2020 год, предусматривающим в том числе санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Также Трамп потребовал от европейских компаний-участниц проекта немедленно прекратить строительство. Швейцарская компания Allseas уже отвела свои суда из района прокладки трубопровода в Балтийском море.

Лавров в этой связи уверен, что «противники «Северного потока-2» активизировали попытки, направленные на срыв проекта», из-за близкого завершения строительства трубопровода. Министр отметил, что некоторые сенаторы США дошли до прямых угроз руководству компаний-участниц строительства.