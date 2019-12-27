Цены на нефть растут на новостях вокруг экономики США

Мировые цены на нефть растут на усилении оптимизма вокруг экономики США, передает Прайм.

Так по состоянию на 7.45 по московскому времени цена фьючерсов на февраль на смесь марки Brent выросла на 0,15%, составив $68,02 за баррель. Февральские фьючерсы нефти марки WTI — на 0,26%, до $61,84 за баррель.

Участники рынка обратили внимание на рост продаж сырья на 18,8% в праздничный период в Америке по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сведениям исследования Mastercard, продажи нефти достигли рекордно высокого показателя. Также отмечен общий рост продаж в США, за исключение автомобилей, на 3,4%.

Данные укрепили оптимизм инвесторов относительно перспектив экономики США. По словам рыночного стратега Axi Trader Стивена Иннеса, не похоже, чтобы потребители в Соединенных Штатах Америки «ужимались в расходах, что позитивно и для нефти тоже».