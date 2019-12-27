Погода на Новый год удивит москвичей

До наступления Нового года осталось всего несколько дней, а синоптики до сих пор не могут определиться, какая погода ждём москвичей и гостей столицы с боем курантов. Согласно последнему прогнозу метеорологов, в новогоднюю ночь в российской столице ожидает мокрый снег переходящий в дождь и обратно.

Погода в новогоднюю ночь. Точный прогноз синоптиков

В конце этой – начале следующей недели в Москве прогнозируются дождь, снег, мокрый снег, снова дождь, и солнце. 27 декабря синоптики обещают минус 1 плюс 1 и мокрый снег. Такая погода благоприятна для образования гололёда и гололедицы.

При этом лёд образуется не только на ветвях деревьев, но на стенах зданий, на поверхностях машин, на линиях электропередач. Как предупреждают в столичном Главке МЧС РФ до 18:00 мск в пятницу в Москве сохранится опасная гололедная ситуация. В этой связи спасатели обращаются с убедительной просьбой, как пешеходам, так и автолюбителям быть очень внимательными.

В субботу, 28 декабря в регионе ожидается от нуля до минус 3, в воскресенье, 29 декабря подморозит уже до минус 5-6. В понедельник, 30 декабря, ночью еще будет морозно – градусники опустятся до минус 9, однако во второй половине дня через регион пройдет теплый атмосферный фронт, а климатические качели уже вернут температурный фон опять на плюсовые показатели. Кроме того, ожидаются осадки сначала в виде снега, затем в виде мокрый снега, а к вечеру в виде дождя.

Плюсовая температура продержатся вплоть до наступления Нового года. В частности, по прогнозу Гидрометцентра, с боем курантов на погодных градусниках в Москве будет до плюс 4, ожидается мокрый снег и дождь.

Но уже утром 1 января погода в очередной раз удивит москвичей своим непостоянством – по прогнозу синоптиков, в первый же день 2020 года подморозит до минус 1-4, возможен небольшой снег. Но и на этом сюрпризы погоды не закончится – уже через 2-3 дня столицу накроет новый циклон, который повысит температуру воздуха до плюс 2-4.

Барическая «пила» и магнитные бури в Москве

По прогнозу синоптиков, барическая «пила», или резкие скачки атмосферного давления придут в российскую столицу аккурат к 31 декабря и продержатся первые дни 2020 года. Как пояснили метеорологи, для такой погоды характерны небольшие понижения температуры, затем – резкое непродолжительное её повышение, а после – вновь понижение. Эти перепады связаны, с так называемой планетарной фронтальной зоной, которая то опускается к верху, то снова поднимается на север. И, соответственно, прыгает атмосферное давление, что оказывает негативное влияние на человеческий организм.

Кроме того, последние дни уходящего года и начало следующего омрачит плохая космическая погода – жителям планеты придётся пережить сразу несколько сильных магнитных бурь. В частности, ожидается две волны геомагнитных возмущений. Первая атака солнечного ветра началась ещё 25 декабря и продлится до 28 числа. Вторая волна бури накроет Землю 29-30 декабря. Несмотря на то, что космическое цунами отступит непосредственно в новогоднюю ночь, метеочувствительные люди, а также граждане, страдающие от болезней сердечно-сосудистой системы и дыхания, всё-таки рискуют встретить праздник в плохом самочувствии.

У них может наблюдаться не только общее недомогание, выраженное бессонницей, снижением физической и умственной активности, хронической усталостью, потерей аппетита, но и скачками артериального давления, резкими болями в сердце, а также приступами астмы и мигрени.

В этой связи лицам, страдающим хроническими заболеваниями, и всем метеозависимым людям рекомендуется избегайте чрезмерных физических нагрузок, отказаться от алкоголя, сигарет, жирной и тяжёлой пищи. Не нужно слишком быстро вскакивать с постели, так как это может вызвать головокружение и головную боль.

У автомобилистов в первые два дня после геомагнитных возмущений реакция замедляется в четыре раза. Следовательно, нужно быть особенно внимательными за рулём. Лучше не управлять автомобилем в этот период совсем, если вы считаете себя метеозависимым. При этом геомагнитный шторм «пересидеть» дома не получится. К тому же прогулки способствуют устранению кислородного голодания.

При сильном ухудшении своего самочувствия обратитесь к врачу. И ни в коем случае не вымещайте свое раздражение на окружающих, постарайтесь контролировать свои эмоции. Повышенная геомагнитная активность рано или поздно закончится, а здоровье снова придёт в норму.