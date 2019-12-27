Прогноз погоды: синоптики обещают сюрпризы

Погодные сюрпризы, которые наблюдались на протяжении всего декабря, продолжатся до наступления Нового года. Одних они порадуют, а других – сильно огорчат.

Рекордное тепло в Сочи сменилось сильными дождями

Так, по прогнозу синоптиков, жителей морских курортов Кубани после аномально тёплой погоды ожидает существенное похолодание. Все последние дни климатическую обстановку здесь определял тёплый сектор влажного атлантического циклона, благодаря, которому среднесуточная температура воздуха превышала привычные показатели на 10-12 градусов. В частности, в городе-курорте Сочи было зафиксировано сразу несколько температурных рекордов. Например, 24 декабря был повторён рекорд 1968 года, когда воздух прогрелся до плюс 19,7 градуса. Почти летняя погода фиксировалась 25 декабря – на солнце воздух прогревался до плюс 20,3.

Порадовал тёплой погодой и четверг, 26 декабря. Днём погодные градусники показали плюс 18,6, что превышало климатическую норму сразу на 8 градусов. Однако уже сегодня на черноморское побережье Краснодарского края вторгся холодный атмосферный фронт, после чего погода резко ухудшилась – днём столбики термометров показывали плюс 10, вечером – упадут до плюс 8, ночью – до плюс 5-7. При этом сильный ливень, который начался сегодня, предположительно будет идти и всю субботу, возможны грозы. В воскресенье, будет пасмурно, хотя осадки прекратятся. Но, по прогнозу синоптиков, с боем курантов, почти всё побережье зальёт дождями, а столбики термометров покажут плюс 4-6.

Крым, прогноз погоды на Новый год

А вот в Крыму, по прогнозу синоптиков, новогодняя ночь превратится в настоящую зимнюю сказку. Метеорологи обещают, что 31 декабря и 1 января на всей территории полуострова выпадет долгожданный снег.

При этом в светлое время суток 31 декабря температура воздуха в центральных районах Крыма и в Симферополе составит плюс 1-2, на ЮБК воздух прогреется сильнее – до 7 градусов выше нуля. Зато в северных районах Крыма подморозит до минус 1-2.

Минусовой температурный фон ожидается в республике и непосредственно с боем курантов. Так, в Симферополе прогнозируется минус 2-3, в северных районах – минус 3-4, в горных – до минус 7. Кроме того, в новогоднюю ночь выпадет снег, который продолжит идти 1 и 2 января.

Санкт-Петербург - погода интригует

В конце декабря погода в СПб впала в «период застоя». Небо постоянно затянуто низкими серыми облаками, а при круглосуточно плюсовой температуре периодически моросит неприятный «осенний» дождь. До наступления Нового года остаются считанные дни, на среднесуточная температура в Северной столице стабильно превышает норму на 6-9 градусов. При этом мороза, даже легкого, Город на Неве не видел уже более двух недель – с 12 декабря.

Однако синоптики, всё-таки обнадёжили жителей Санкт-Петербурга новым прогнозом на новогоднюю ночь. Согласно данным метеорологов, с боем курантов температура воздуха в СПб упадёт ниже нуля. При этом уже 31 декабря похолодает до нуля градусов. В ночь на 1 января столбики погодных градусников опустится до минус 2-3. Возможен даже небольшой снег, который добавит праздничного позитива.

Днём 1 января прогнозируется минус 1-2, при этом осадков скорее всего не будет. В ночь на 2 января, в Санкт-Петербурге подморозит до минус 5-6. Днём 3 января –до минус 2-4. Потепление, по прогнозу синоптиков, ожидается в СПб 4 января, когда воздух прогреется до плюс 1. Однако, начиная с 5 января и уже до Рождества резко похолодает – синоптики обещают минус 7-9.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков

По прогнозу синоптиков, в субботу, 28 декабря в Москве ожидается от нуля до минус 3. В воскресенье, 29 декабря подморозит уже до минус 5-6. В понедельник, 30 декабря, ночью ещё будет холодно – метеорологи обещают, что погодные градусники опустятся до минус 9, однако во второй половине дня через регион пройдет тёплый атмосферный фронт, под влиянием которого климатические качели вернут температурный фон опять на плюсовые показатели. Кроме того, ожидаются осадки сначала в виде снега, затем в виде мокрый снега, а к вечеру и в виде дождя.

Плюсовая температура продержатся вплоть до наступления Нового года. В частности, по прогнозу Гидрометцентра, с боем курантов на погодных градусниках в Москве будет от нуля до плюс 4, ожидается мокрый снег и дождь.

Но уже утром 1 января погода в очередной раз удивит москвичей своим непостоянством – по прогнозу синоптиков, в первый же день 2020 года подморозит до минус 1-4, возможен небольшой снег. Но и на этом сюрпризы погоды не закончится. Ещё до завершения новогодних каникул синоптики обещают очередной сюрприз – согласно их прогнозу, столицу накроет новый циклон, который повысит температуру воздуха до плюс 2-4.